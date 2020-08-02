Зовнішність зірок і фотошоп негативно впливають на самооцінку жінок – дослідження

Доглянутий зовнішній вигляд зірок і активне використання фотошопу негативно впливають на самооцінку звичайних жінок.

До такого висновку прийшли експерти бренду косметики Skin Proud, повідомляє Daily Star.

В опитуванні бренду взяли участь 2 тисячі жінок з Великобританії, 17% з яких зізналися, що відчувають невпевненість у собі через те, що порівнюють себе зі знаменитостями.

Ще 25% опитаних жінок зізналися, що не виходять з дому ненафарбованими, бо не відчувають себе досить гарними.

Також, як показало дослідження, 28% жінок страждають від тиску жорстких вимог суспільства до їх зовнішності. А в 14% самооцінка занижена через те, що їхнє обличчя в реальному житті відрізняється від того, яке вони розміщують на знімках в соцмережах.

Крім того, більшість учасниць опитування зізналися, що найчастіше "фотошоплять" у додатках на смартфоні недоліки шкіри обличчя. 16% збільшують на своїх знімках губи, а 10% зменшують ніс.

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