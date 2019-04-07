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Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі

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Українська телеведуча Регіна Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі через зовнішній вигляд.

Вона опублікувала яскравий і веселий знімок з курорту, але шанувальники відразу ж звернули увагу на її руку. Вони занепокоїлася, що щось з цією частиною тіла не так.

"Дубай. Просто згадую приємний час. Тільки усвідомила, що паспорт мого сина почав заповнюватися штампами з 3-х місяців. Перша країна – ОАЕ", – написала вона.

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Далі думки розділилися. Одні просто задавалися питанням, що сталося з рукою, інші написали, що це невдалий результат фотошопу. Треті намагалися напоумити перших двох, що це всього лише вітер підняв незвично тканину.

"Поганий у неї фотошоп", "Що з рукою", "Я одна бачу, що щось не так з рукою", "Нереально довга ліва рука вийшла", "А не зрозуміло нікому, що це широкі рукави так злетіли і вийшла крива рука. Там же видно, як проходить плечовий суглоб і м'яз", "Рука зламалася", "Та рівна у неї рука, просто вітер плаття розвіяв", "А що тоді з рукава стирчить? Третя рука", – не заспокоїлися шанувальники.

Але як би вони не старалися і не допитувалися у самій Регіни, через що так виглядає частина тіла, відповіді вони не отримали. А увага іншої половини перенеслася на мусульманку, яка дивно дивиться на голі коліна Тодоренко.

Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі
Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі

Зовнішність Тодоренко викликала гострі суперечки в мережі

instagram @ reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
Місце
ОАЕДубай
Теги
шоу-бизнесКраса
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