Знаменитості в старості: в мережі показали, як виглядатимуть зірки

У мережі показали знімки популярних зірок, чиї зображення сильно "зістарили" через додаток FaceApp.

Відповідні фотографії з рубрики "до" і "після" опублікував Cosmopolitan, показавши, як знаменитості виглядатимуть в старості.

"З його допомогою можна зробити своє фото більш привабливим, перетворити чоловіка на жінку і навпаки, а ще змусити посміхатися того, хто соромиться своєї посмішки. Але найприкольніша функція FaceApp – перетворення з молодого в похилого! Саме її ми випробували на знаменитостях", – розповіли у виданні.

Під "роздачу" потрапили в основному російські співачки, телеведучі та акторки. У їх числі Анна Семенович, скандальна балерина Анастасія Волочкова, Ксенія Собчак, Віра Брежнєва та Ольга Бузова.

Анна Семенович

Настасья Самбурська

Анастасія Квітко

Анастасія Волочкова

Ксенія Собчак

Віра Брежнєва

Ксенія Бородіна

Вікторія Боня

Ольга Бузова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали британську 90-річну модель Дафні Селф, яка в своєму віці стала зіркою глянцевих журналів і соцмереж.