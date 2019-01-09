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Знаменитості в старості: в мережі показали, як виглядатимуть зірки

2.2тЧитати матеріал російською

У мережі показали знімки популярних зірок, чиї зображення сильно "зістарили" через додаток FaceApp.

Відповідні фотографії з рубрики "до" і "після" опублікував Cosmopolitan, показавши, як знаменитості виглядатимуть в старості.

"З його допомогою можна зробити своє фото більш привабливим, перетворити чоловіка на жінку і навпаки, а ще змусити посміхатися того, хто соромиться своєї посмішки. Але найприкольніша функція FaceApp – перетворення з молодого в похилого! Саме її ми випробували на знаменитостях", – розповіли у виданні.

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Під "роздачу" потрапили в основному російські співачки, телеведучі та акторки. У їх числі Анна Семенович, скандальна балерина Анастасія Волочкова, Ксенія Собчак, Віра Брежнєва та Ольга Бузова.

Анна Семенович

Анна Семенович

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Ксенія Бородіна

Ксенія Бородіна

Вікторія Боня

Вікторія Боня

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали британську 90-річну модель Дафні Селф, яка в своєму віці стала зіркою глянцевих журналів і соцмереж.

Теги
Красашоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Собчак превзошла всех! Жесть!!!
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CARGO 100
CARGO 100
А там нет Парубия с Порошенко? Климкина? Или они не доживут?
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