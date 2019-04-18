|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Знаменита супермодель станцювала голою на камеру: гаряче відео

Читати матеріал російською

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, зірка оголених Instagram-фотосесій вразила своїх прихильників у мережі танцями без одягу.

Так, модель позувала топлес, надівши на себе тільки білі облягаючі джинси. На особистій сторінці в Instagram вона показала гарячі знімки і короткий відеоролик, на якому танцює, прикриваючи груди руками (відео дивіться в кінці новини).

Новини
Ратаковскі, яка оскандалилась із Україною, засвітила голі груди: спекотне фото

За короткий час ролик переглянули понад 1,2 млн шанувальників Емілі Ратаковскі, а тисячі її фанатів залишили на адресу дівчини схвальні коментарі.

Щоб побачити ролик, прокрутіть "карусель" у бік:

@levis

Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі стала жертвою насмішок у мережі через невдалу фотографію без бюстгальтера.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Емілі РатажковскіЕмілі Ратажковскі
Тег
новини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки