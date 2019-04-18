Знаменита супермодель станцювала голою на камеру: гаряче відео

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, зірка оголених Instagram-фотосесій вразила своїх прихильників у мережі танцями без одягу.

Так, модель позувала топлес, надівши на себе тільки білі облягаючі джинси. На особистій сторінці в Instagram вона показала гарячі знімки і короткий відеоролик, на якому танцює, прикриваючи груди руками (відео дивіться в кінці новини).

За короткий час ролик переглянули понад 1,2 млн шанувальників Емілі Ратаковскі, а тисячі її фанатів залишили на адресу дівчини схвальні коментарі.

Щоб побачити ролик, прокрутіть "карусель" у бік:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі стала жертвою насмішок у мережі через невдалу фотографію без бюстгальтера.

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