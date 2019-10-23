Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід знялася повністю оголеною для реклами британського люксового бренду Burberry.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала прикривши інтимні частини тіла напівпрозорою хусткою. Свій образ Джіджі доповнила туфлями, розписаними монограмою бренду.

Джіджі Хадід Фото з Instagram

Джіджі Хадід повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нової публікації супермоделі. Вони засипали її компліментами.

"Гаряча штучка", "Воу, мені це подобається", "Ух, ці ноги", "Дуже красива", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Джіджі Хадід, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

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Джіджі Хадід сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джіджі Хадід спіймали папараці під час роботи над гламурною фотосесією в Ріо-де-Жанейро. Супермодель демонструвала напівголе тіло на пляжі.

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