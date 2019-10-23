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24 жовтня • оновлено в 02:57
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Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: гаряче фото

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Американська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід знялася повністю оголеною для реклами британського люксового бренду Burberry.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала прикривши інтимні частини тіла напівпрозорою хусткою. Свій образ Джіджі доповнила туфлями, розписаними монограмою бренду.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід

Фото з Instagram

Джіджі Хадід повністю оголилася на камеру

Джіджі Хадід повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

Новини
Повністю гола: 56-річна зірка Голлівуду знялася у відвертій фотосесії

Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нової публікації супермоделі. Вони засипали її компліментами.

"Гаряча штучка", "Воу, мені це подобається", "Ух, ці ноги", "Дуже красива", — написали люди.

Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: гаряче фото
Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: гаряче фото
Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Джіджі Хадід, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Джіджі Хадід засвітила голі груди

Джіджі Хадід засвітила голі груди

Фото з Instagram

Джіджі Хадід сексуально позує на камеру

Джіджі Хадід сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Джіджі Хадід продемонструвала "п'яту точку"

Джіджі Хадід продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Джіджі Хадід засвітила пишні груди

Джіджі Хадід засвітила пишні груди

Фото з Instagram

Спокуслива Джіджі Хадід

Спокуслива Джіджі Хадід

Фото з Instagram

Джіджі Хадід в пікантній фотосесії

Джіджі Хадід в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Джіджі Хадід сексуально позує на камеру

Джіджі Хадід сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джіджі Хадід спіймали папараці під час роботи над гламурною фотосесією в Ріо-де-Жанейро. Супермодель демонструвала напівголе тіло на пляжі.

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Особа
Джіджі Хадід
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