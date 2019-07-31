Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: еротичне фото

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою, засмагаючи на яхті.

"Понеділковий настрій", — лаконічно прокоментувала публікацію Наомі.

Наомі Кемпбелл Фото з Instagram

Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що знімок 49-річної Кемпбелл викликав захват шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.

"Дивовижне фото", "Вау", "Ти красива і сексуальна", "Гаряче", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Наомі Кемпбелл, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Наомі Кемпбелл Фото з Instagram

Напівгола Наомі Кемпбелл сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Наомі Кемпбелл у відвертому купальнику Фото з Instagram

Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Наомі Кемпбелл Фото з Instagram

Наомі Кемпбелл засвітила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Кемпбелл позувала у відвертій фотосесії для глянцю LOVE. На ній не було ніякої білизни, тому всі принади виявилися в кадрі.

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