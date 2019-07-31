Знаменита супермодель повністю оголилася на камеру: еротичне фото

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл поділилася з шанувальниками відвертим знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала повністю голою, засмагаючи на яхті.
"Понеділковий настрій", — лаконічно прокоментувала публікацію Наомі.
Наомі Кемпбелл
Фото з Instagram
Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що знімок 49-річної Кемпбелл викликав захват шанувальників. Вони засипали зірку компліментами.
"Дивовижне фото", "Вау", "Ти красива і сексуальна", "Гаряче", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Наомі Кемпбелл, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Спокуслива Наомі Кемпбелл
Фото з Instagram
Напівгола Наомі Кемпбелл сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Наомі Кемпбелл у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Наомі Кемпбелл повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Наомі Кемпбелл
Фото з Instagram
Наомі Кемпбелл засвітила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Кемпбелл позувала у відвертій фотосесії для глянцю LOVE. На ній не було ніякої білизни, тому всі принади виявилися в кадрі.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram