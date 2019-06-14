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Знаменита супермодель повністю оголилася для модного глянцю

3.3тЧитати матеріал російською

Знаменита супермодель 90-х, 49-річна Наомі Кемпбелл знялася повністю оголеною для модного британського глянцю Vogue.

Відповідні фотографії вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що зйомки проходили в Кенії, а випуск вийде в липні.

"Перша крапля Golden Hour (золотий час – період часу до заходу сонця. – ред.) в Кенії для випуску Vogue British липень 2019", – написала супермодель.

Наомі Кемпбелл в Кенії

Наомі Кемпбелл в Кенії

Instagram @ naomi

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Так, на одному зі знімків Кемпбел позує на пляжі спиною до камери. На ній абсолютно немає ніякого одягу. На стрункому тілі тільки видніється тонкий ланцюжок над сідницями.

Гола Наомі Кемпбелл для Vogue

Гола Наомі Кемпбелл для Vogue

Instagram @ naomi

Наомі Кемпбелл в бікіні

Наомі Кемпбелл в бікіні

Instagram @ naomi

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Кемпбелл позувала у відвертій фотосесії для глянцю LOVE. На ній не було ніякої спідньої білизни, тому всі принади виявилися в кадрі.

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Особа
Наомі Кемпбелл
Теги
КрасафотосессіяVogue
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что в ней особенного не пойму,обычная макака таких полно на деревьях в африке
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