Знаменита голлівудська актриса завела мережу оголеним фото

Знаменита голлівудська актриса і модель Ліндсі Лохан викликала бурю емоцій серед шанувальників новим знімком.

Зірка позувала повністю голою, прикривши інтимні частини тіла рукою. Відповідну фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ліндсі Лохан Фото з Instagram

Ліндсі Лохан Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Лохан. Вони засипали її компліментами.

"Ти приголомшлива", "Прекрасне фото", "Красива", "Дуже сексуально", "Відмінне тіло", "Гаряча", — написали люди.

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Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: opa.kg

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Ліндсі Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліндсі Лохан порівняла себе з президентом Росії Володимиром Путіним. Зірка зробила неоднозначну заяву під час свого нового шоу на каналі MTV.

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