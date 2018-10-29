Знаменита екс-"ВІА Гра" поділилася секретом розкішного волосся

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова поділилася секретом розкішного волосся.

Зірка детально розповіла, як доглядати за зачіскою і шкірою голови, щоб воно виглядало здоровим і красивим, повідомляє Liza.ru.

Спершу співачка радить пропити курс риб’ячого жиру і вітамінів, адже вони відіграють ключову роль у рості волосся. Також користуватися скрабами для шкіри голови, що сприятливо впливає на кровопостачання і очищає голову від ороговілих частинок шкіри.

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Розчісувати волосся Седокова радить саме жорстким гребінцем і робити це щодня перед сном, масажуючи шкіру голови.

Крім того, артистка порекомендувала не забувати наносити на волосся захист.

"Ніколи не забувайте про захист! Завжди наносьте його перед будь-якою укладкою. Шкідливий для волосся будь-який вплив, але без цього нікуди у наш час. Захищаємося від утюжків", — прокоментувала співачка.

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