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"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

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У мережу потрапили пляжні знімки американської співачки Селени Гомес.

Так, вона була зображена в білому закритому купальнику. Користувачі зазначили, що зірка набрала зайву вагу, і порадили їй стежити за фігурою.

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/redcarpetmood

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/redcarpetmood

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"Жах який", "Що ж її так рознесло", "Я бачу целюліт на твоїх ногах! У тебе ж стільки грошей, а ти не можеш за собою стежити?", "Змінилася до невпізнання", — прокоментували люди.

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/redcarpetmood

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/redcarpetmood

Інші ж користувачі заступилися за Селену, зазначаючи, що "вона перенесла важку операцію, тому напевно досі приймає гормональні препарати".

"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес
"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

Селена Гомес

Фото: instagram/redcarpetmood

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селена Гомес потрапила в психіатричну клініку. У екс-коханої популярного виконавця Джастіна Бібера стався нервовий зрив і її стали переслідувати панічні атаки.

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Особа
Селена Гомес
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