"Змінилася до невпізнання!" У мережу потрапили пляжні знімки розповнілої Гомес

У мережу потрапили пляжні знімки американської співачки Селени Гомес.

Так, вона була зображена в білому закритому купальнику. Користувачі зазначили, що зірка набрала зайву вагу, і порадили їй стежити за фігурою.

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

"Жах який", "Що ж її так рознесло", "Я бачу целюліт на твоїх ногах! У тебе ж стільки грошей, а ти не можеш за собою стежити?", "Змінилася до невпізнання", — прокоментували люди.

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Інші ж користувачі заступилися за Селену, зазначаючи, що "вона перенесла важку операцію, тому напевно досі приймає гормональні препарати".

Селена Гомес Фото: instagram/redcarpetmood

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Селена Гомес потрапила в психіатричну клініку. У екс-коханої популярного виконавця Джастіна Бібера стався нервовий зрив і її стали переслідувати панічні атаки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!