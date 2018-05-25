Змінилася до невпізнання: Кім Кардашьян пішла на сміливий крок заради чоловіка

Знаменита американська актриса і модель, зірка культового реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян зважилася на кардинальні зміни у зовнішності.

Так, світська левиця з брюнетки перетворилася в "платинову" блондинку, чим здивувала своїх шанувальників. Відео, де телезірка хвалиться оновленою зовнішністю, Кім опублікувала в stories свого Instagram-аккаунта.

За словами Кардашьян, вона зважилася на сміливий експеримент заради свого чоловіка - модель перефарбувалася на честь четвертої річниці їхнього весілля.

Кім Кардашьян у новому образі Instagram @kimkardashian (Instastories)

Блондинка Кардашьян показала зачіску своїм підписникам під час поїздки на задньому сидінні автомобіля.

"Я знову стала блондинкою. Блонд - улюблений колір волосся. Каньє, і я пофарбувалася в честь нашої річниці", - розповіла 37-річна Кардашьян.

Кім Кардашьян у новому образі Instagram @kimkardashian (Instastories)

Зазначимо, раніше Кім Кардашьян фарбувала волосся в блонд у вересні 2017 року, а в лютому 2018-го вона додала до зачіски рожевий відтінок. У березні-2018 світська левиця повернула свій натуральний темний колір.

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Мар 2018 2:16 PST

Кім Кардашьян і Каньє Уест одружилися 24 травня 2014 року. До цього пара перебувала у відносинах двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардашьян стане першою в світі знаменитістю, якій вручать спеціальну нагороду за вплив на індустрію моди.