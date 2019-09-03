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3 вересня • оновлено в 10:41
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Зміни в сценарії шоу Міс Україна і фінальні фото учасниць

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Вже 12 вересня в Палаці Україна відбудеться фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019". В цей день вся країна дізнається ім'я нової власниці дорогоцінної корони, грошового призу і титулу найкрасивішої дівчини країни. А поки комітет конкурсу продовжує підготовку яскравого шоу і ділиться з нами приємними новинами для його глядачів.

Сьогодні в ЗМІ надійшла оновлена ​​афіша конкурсу, де можна побачити, що склад артистів, які в цей день вийдуть на головну сцену країни, поповнився ще двома яскравими іменами. А саме, крім заявлених раніше артистів організатори обіцяють виступ Макса Барських і Міші Романової, раніше відомої як однієї з учасниць легендарної групи ВіаГра. Заспівають вони в дуеті або ж треки кожного з них будуть супроводжувати дефіле фіналісток конкурсу організатори вважали за краще залишити в таємниці, але запевняють, що шоу цього року дійсно увійде в історію конкурсу.

Також сьогодні на офіційному сайті конкурсу "Міс Україна" були опубліковані фінальні фото учасниць. Саме ці знімки будуть надруковані в буклетах конкурсу, які отримають його глядачі 12 вересня в Палаці Україна. Автором даних знімків став відомий в Україні та за її межами медійний фотограф Вадим Яцун, а над створенням образів для цієї зйомки працювали майстри Школи макіяжу Ірини Хомякова і компанія Keune.

Шабас Діана

Шабас Діана

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Чапля Тетяна

Чапля Тетяна

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Чайка Анастасія

Чайка Анастасія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Фірут Олена-Евеліна

Фірут Олена-Евеліна

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Ткач Юлія

Ткач Юлія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Стеценко Анастасія

Стеценко Анастасія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Сотнік Марина

Сотнік Марина

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Смирнова Олена

Смирнова Олена

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Руденко Олена

Руденко Олена

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Паша Маргарита

Паша Маргарита

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Никитюк Анастасія

Никитюк Анастасія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Мосейко Юлія

Мосейко Юлія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Мілевська Людмила

Мілевська Людмила

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Марциняк Марта

Марциняк Марта

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Кучеренко Валерія

Кучеренко Валерія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Кіосе Марина

Кіосе Марина

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Калакуцька Тетяна

Калакуцька Тетяна

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Іванова Яна

Іванова Яна

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Запісоцька Христина

Запісоцька Христина

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Коваль Анастасія

Коваль Анастасія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Гордієнко Крістіна

Гордієнко Крістіна

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Герман Христина

Герман Христина

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Висоцька Юлія

Висоцька Юлія

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

Адамська Єлизавета

Адамська Єлизавета

Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"

"Для зйомки снепів фіналісток Міс Україна ми вибрали найактуальніший в цьому сезоні макіяж glow skin. Використовували найпрогресивніші кремові текстури і теплу гаму натуральних відтінків, щоб підкреслити бездоганну красу учасниць," - говорить засновник авторської студії макіяжу Ірина Хомякова.

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