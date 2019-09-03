Зміни в сценарії шоу Міс Україна і фінальні фото учасниць

Вже 12 вересня в Палаці Україна відбудеться фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019". В цей день вся країна дізнається ім'я нової власниці дорогоцінної корони, грошового призу і титулу найкрасивішої дівчини країни. А поки комітет конкурсу продовжує підготовку яскравого шоу і ділиться з нами приємними новинами для його глядачів.
Сьогодні в ЗМІ надійшла оновлена афіша конкурсу, де можна побачити, що склад артистів, які в цей день вийдуть на головну сцену країни, поповнився ще двома яскравими іменами. А саме, крім заявлених раніше артистів організатори обіцяють виступ Макса Барських і Міші Романової, раніше відомої як однієї з учасниць легендарної групи ВіаГра. Заспівають вони в дуеті або ж треки кожного з них будуть супроводжувати дефіле фіналісток конкурсу організатори вважали за краще залишити в таємниці, але запевняють, що шоу цього року дійсно увійде в історію конкурсу.
Також сьогодні на офіційному сайті конкурсу "Міс Україна" були опубліковані фінальні фото учасниць. Саме ці знімки будуть надруковані в буклетах конкурсу, які отримають його глядачі 12 вересня в Палаці Україна. Автором даних знімків став відомий в Україні та за її межами медійний фотограф Вадим Яцун, а над створенням образів для цієї зйомки працювали майстри Школи макіяжу Ірини Хомякова і компанія Keune.
Шабас Діана
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Чапля Тетяна
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Чайка Анастасія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Фірут Олена-Евеліна
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Ткач Юлія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Стеценко Анастасія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Сотнік Марина
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Смирнова Олена
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Руденко Олена
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Паша Маргарита
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Никитюк Анастасія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Мосейко Юлія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Мілевська Людмила
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Марциняк Марта
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Кучеренко Валерія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Кіосе Марина
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Калакуцька Тетяна
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Іванова Яна
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Запісоцька Христина
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Коваль Анастасія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Гордієнко Крістіна
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Герман Христина
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Висоцька Юлія
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
Адамська Єлизавета
Фото: прес-служба конкурсу краси "Міс Україна 2019"
"Для зйомки снепів фіналісток Міс Україна ми вибрали найактуальніший в цьому сезоні макіяж glow skin. Використовували найпрогресивніші кремові текстури і теплу гаму натуральних відтінків, щоб підкреслити бездоганну красу учасниць," - говорить засновник авторської студії макіяжу Ірина Хомякова.
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