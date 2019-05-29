Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор

Російська актриса Ліза Арзамасова, відома роллю Галини Сергіївни в колись популярному серіалі "Татусеві дочки", здивувала шанувальників пікантним знімком.
24-річна артистка вразила мережу фотографією, на якій позувала в прозорому топі без білизни, сексуально оголивши спину. Спокусливе фото опубліковане на особистій сторінці в Instagram.
Дивіться також добірку відвертих фото "Галини Сергіївни" в кінці новини.
Шанувальники "Галини Сергіївни" прийшли в захват від нової публікації зірки в соціальній мережі. Вони засипали її компліментами в коментарях, зазначивши, що актриса виглядає сексуально і граційно.
"Поза сумнівом, ти просто шикарна! Суцільна грація!" – висловили захоплення шанувальники актриси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще одна зірка "Татусевих дочок", 17-річна Катерина Старшова (Пуговка) вразила мережу спокусливим знімком у відвертому образі.
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