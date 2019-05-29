ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор

2.4тЧитати матеріал російською

Російська актриса Ліза Арзамасова, відома роллю Галини Сергіївни в колись популярному серіалі "Татусеві дочки", здивувала шанувальників пікантним знімком.

24-річна артистка вразила мережу фотографією, на якій позувала в прозорому топі без білизни, сексуально оголивши спину. Спокусливе фото опубліковане на особистій сторінці в Instagram.

Дивіться також добірку відвертих фото "Галини Сергіївни" в кінці новини.

Новини
''Вчителька фізики вже не та'': актриса серіалу ''Папины дочки'' показалася топлес у соцмережі

Шанувальники "Галини Сергіївни" прийшли в захват від нової публікації зірки в соціальній мережі. Вони засипали її компліментами в коментарях, зазначивши, що актриса виглядає сексуально і граційно.

"Поза сумнівом, ти просто шикарна! Суцільна грація!" – висловили захоплення шанувальники актриси.

Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор
Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор
Зірка ''Татусевих дочок '' сфотографувалася без білизни: в мережі фурор
Новини
Поголила голову! Зірка "Татусевих дочок" шокувала фанів новим образом: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще одна зірка "Татусевих дочок", 17-річна Катерина Старшова (Пуговка) вразила мережу спокусливим знімком у відвертому образі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Єлизавета АрзамасоваЛіза Арзамасова
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Королёва Ева
Королёва Ева
Oгрoмноe cпacибо тому, кто покaзaл мне пpeкpaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8xmios Пpocтo прoйдя пpoстoй oпpоc получила пoчти пoлyгодовую зapплату)) Пользуйтеcь, пoка eще eсть возмoжноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки