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Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото

1.4тЧитати матеріал російською

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в прозорій накидці і чорному боді, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.

"Мистецтво не терпить чітких меж і шаблонів. Воно виростає з ідеї, яку народжує особистість. Масштаб і величина цієї особистості може зробити витвір мистецтва вічним", — прокоментувала публікацію Кухар.

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"Краса", "Дуже добре виглядаєш", "Неймовірно чарівна", — написали люди.

Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото
Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телезірка, ведуча і блогер Леся Нікітюк оголилася у ванній, чим викликала захват у мережі.

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Особа
Катерина Кухар
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какой бред! Кроме того, у нее ещё и рожа дебильная!
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