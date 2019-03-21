Зірка "Танців з зірками" захопила мережу пікантним фото

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в прозорій накидці і чорному боді, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.

"Мистецтво не терпить чітких меж і шаблонів. Воно виростає з ідеї, яку народжує особистість. Масштаб і величина цієї особистості може зробити витвір мистецтва вічним", — прокоментувала публікацію Кухар.

"Краса", "Дуже добре виглядаєш", "Неймовірно чарівна", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телезірка, ведуча і блогер Леся Нікітюк оголилася у ванній, чим викликала захват у мережі.

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