Зірка ''Танців з зірками'' розкрила секрет стрункої фігури

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розкрила секрет стрункої фігури.
Про це зірка розповіла в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти", коли у неї запитали, яким чином вона змогла схуднути і виглядати, як тростинка.
Кухар в училищі називали "Дженніфер Лопес" за її фігуру, через що на заняттях їй занижували оцінки.
"Я багато працювала, дотримувалася дієти. З віком організм перебудувався. А пізніше зрозуміла, що балерини танцюють у пачках, і в них цей нюанс не кидається в очі", – пояснила балерина.
Кухар зазначила, що і зараз періодично дотримується дієти. Зокрема, зірка намагається вживати вітаміни за сезоном.
Це був ЕКВАТОР-сьомий ефір # танціззіркамі @ tanci1plus1 на @ 1plus1_ua # ✨ Вечір ЛЕГЕНД .... 😌 Я дуже люблю різні легенди і міфи, і однією з них коротко хочу поділитися з вами ....... Саме завдяки цій легенді і з'явилося всім відома фраза: "Знайти свою половинку". # 💔 Це легенда про Андрогинах – міфічних істот, які коли-то володіли двома парами рук та ніг, двома особами на одній голові і декількома статями одночасно. Вони були настільки могутніми і самодостатніми, що громовержець Зевс розколов їх блискавкою на дві половини – чоловічу і жіночу, кинувши на землю. І з тих пір ці половини одного істоти поневіряються в пошуках один-одного і немає їм спокою ..... # андрогін #androgyne #androgyne_childrenofthenight # андрогін_детіночі # андрогiн_дiтіночі
"Наприклад, влітку під час відпочинку або після пологів. Намагаюся їсти цитрусові, борошняні продукти їм тільки після вистави. Маленьку коробочку шоколадних цукерок ручної роботи можу розтягувати на 2-3 тижні", – уточнила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кухар також розповіла, як потрапила в моторошну ДТП, через яку могла бути зруйнована її кар'єра.
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