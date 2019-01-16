Зірка ''Танців з зірками'' розкрила секрет стрункої фігури

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розкрила секрет стрункої фігури.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти", коли у неї запитали, яким чином вона змогла схуднути і виглядати, як тростинка.

Кухар в училищі називали "Дженніфер Лопес" за її фігуру, через що на заняттях їй занижували оцінки.

"Я багато працювала, дотримувалася дієти. З віком організм перебудувався. А пізніше зрозуміла, що балерини танцюють у пачках, і в них цей нюанс не кидається в очі", – пояснила балерина.

Кухар зазначила, що і зараз періодично дотримується дієти. Зокрема, зірка намагається вживати вітаміни за сезоном.

"Наприклад, влітку під час відпочинку або після пологів. Намагаюся їсти цитрусові, борошняні продукти їм тільки після вистави. Маленьку коробочку шоколадних цукерок ручної роботи можу розтягувати на 2-3 тижні", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кухар також розповіла, як потрапила в моторошну ДТП, через яку могла бути зруйнована її кар'єра.

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