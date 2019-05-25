Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній.

Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, затуляла тільки запітніла поверхня скла. Гарячий знімок опублікований в Instagram-акаунті Горбань.

Під фото артистка побажала всім своїм фоловерам і шанувальникам добраніч, залишивши лаконічне повідомлення.

Її фанати похвалили зірку за красиву зовнішність і "свіжий" вигляд. Деякі з них також пожартували, що Марії треба терміново "протерти дзеркало" для того, щоб усі могли побачити її повністю голою.

"Ах, Маша! Гарна!" – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачану "п'яту точку".

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