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Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото

89.4тЧитати матеріал російською

Зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній.

Дівчина позувала оголеною перед дзеркалом. Пікантні частини тіла вона прикривала тільки руками, а груди артистки, затуляла тільки запітніла поверхня скла. Гарячий знімок опублікований в Instagram-акаунті Горбань.

Під фото артистка побажала всім своїм фоловерам і шанувальникам добраніч, залишивши лаконічне повідомлення.

Good night 🌑

Публікація від МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

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Її фанати похвалили зірку за красиву зовнішність і "свіжий" вигляд. Деякі з них також пожартували, що Марії треба терміново "протерти дзеркало" для того, щоб усі могли побачити її повністю голою.

"Ах, Маша! Гарна!" – написали фоловери.

Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото
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Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото
Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото
Зірка російських серіалів повністю роздяглася у ванній: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Горбань поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому вона позувала в купальнику тілесного кольору, демонструючи розкішну фігуру і підкачану "п'яту точку".

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Особа
Марія Горбань
Теги
новинишоу-бизнес
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Обозяне - голое тело не видели? Совсем обоз упал в маразм
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
А вы ожидали что она в ванной будет бренежилет одевать? Так она вроде не путин!
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Добрыня .
Добрыня .
Давай Обоз, тащи сюда Зверева, Бузову, Волочкову, это же так всем интересно. Да, и ещё Галкина, Петросяна не забудь. Больше в мире новостей не осталось.
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