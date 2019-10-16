Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 22:04
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" знівечила обличчя пластикою: показове фото

1.2т Читати матеріал російською

Обличчя подружжя режисера Володимира Меньшова, 77-річної російської актриси Віри Алентової змінилося до невпізнання.

Як повідомляє "СтарХіт", через пластичну хірургію щоки зірки картини "Москва сльозам не вірить" буквально "попливли", а папараці встигли зафіксувати це на одному із заходів.

Уточнюється, що минулого місяця шанувальники народної артистки обговорювали її повернення до природного вигляду після всіляких б'юті-втручань. Жалю фанатів не було меж, коли вони побачили свіжі кадри з обличчям Алентової.

Обличчя Віри Алентової змінилося після операції

Обличчя Віри Алентової змінилося після операції

instagram / top_stars_in_the_world

У мережі поширюють інформацію, що в 2009 році дружина Меньшова перенесла невдалу пластику, яка відбилася на міміці, формі очей і контурі губ.

Алентова до захоплення пластикою

Алентова до захоплення пластикою

instagram / novosti_zvezd1

Обличчя Алентової після пластики

Обличчя Алентової після пластики

instagram / novosti_zvezd1

Алентова після пластики

Алентова після пластики

instagram / novosti_zvezd1

Алентова у молодості

Алентова у молодості

Instagram

Молода Алентова

Молода Алентова

Instagram

Ірина Муравйова та Віра Алентова

Ірина Муравйова та Віра Алентова

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в пластиці обличчя запідозрили дружину президента Франції Бріжит Макрон. Їй зробили омолодження дуже швидко, але ЗМІ все одно про це дізналися.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Володимир Меньшов Віра Алентова
Місце
Росія
Теги
пластична хірургія Краса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel