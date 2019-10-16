Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" знівечила обличчя пластикою: показове фото

Обличчя подружжя режисера Володимира Меньшова, 77-річної російської актриси Віри Алентової змінилося до невпізнання.

Як повідомляє "СтарХіт", через пластичну хірургію щоки зірки картини "Москва сльозам не вірить" буквально "попливли", а папараці встигли зафіксувати це на одному із заходів.

Уточнюється, що минулого місяця шанувальники народної артистки обговорювали її повернення до природного вигляду після всіляких б'юті-втручань. Жалю фанатів не було меж, коли вони побачили свіжі кадри з обличчям Алентової.

Обличчя Віри Алентової змінилося після операції instagram / top_stars_in_the_world

У мережі поширюють інформацію, що в 2009 році дружина Меньшова перенесла невдалу пластику, яка відбилася на міміці, формі очей і контурі губ.

Алентова до захоплення пластикою instagram / novosti_zvezd1

Обличчя Алентової після пластики instagram / novosti_zvezd1

Алентова після пластики instagram / novosti_zvezd1

Алентова у молодості Instagram

Молода Алентова Instagram

Ірина Муравйова та Віра Алентова КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в пластиці обличчя запідозрили дружину президента Франції Бріжит Макрон. Їй зробили омолодження дуже швидко, але ЗМІ все одно про це дізналися.

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