Головна Новини
2 квітня • оновлено в 21:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Зірка "Дом-2" розкрила страшний секрет ідеальної шкіри

1.3т
Читати матеріал російською

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня, яка нещодавно заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети, розкрила страшний секрет краси своєї шкіри.

Як з'ясувалося, вона використовує сироватку, створену з її власної крові, пише "Cosmopolitan".

Зірка "Дом-2" розкрила страшний секрет ідеальної шкіри

Фото: instagram / victoriabonya

Незвичайний засіб для Вікторії виготовляє лікар.

"Я пишаюся своїм віком. Мало того, виглядаю краще, ніж в свої 25, і збираюся так виглядати ще дуже довго! Поки всі біжать колоти собі ботокс і філери, я шукаю альтернативу в природі. Від уколів буде лише тимчасовий ефект. Пора зупинитися, дівчатка! Краще зарядки для обличчя і натуральних засобів ще нічого не придумали", - сказала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня торкнулася теми буллінгу і заступилася за тих, над ким знущаються в суспільстві.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Вікторія Боня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Краса

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги