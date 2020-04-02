Зірка "Дом-2" розкрила страшний секрет ідеальної шкіри

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня, яка нещодавно заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети, розкрила страшний секрет краси своєї шкіри.

Як з'ясувалося, вона використовує сироватку, створену з її власної крові, пише "Cosmopolitan".

Фото: instagram / victoriabonya

Незвичайний засіб для Вікторії виготовляє лікар.

"Я пишаюся своїм віком. Мало того, виглядаю краще, ніж в свої 25, і збираюся так виглядати ще дуже довго! Поки всі біжать колоти собі ботокс і філери, я шукаю альтернативу в природі. Від уколів буде лише тимчасовий ефект. Пора зупинитися, дівчатка! Краще зарядки для обличчя і натуральних засобів ще нічого не придумали", - сказала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня торкнулася теми буллінгу і заступилася за тих, над ким знущаються в суспільстві.

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