Зірка "Бідної Насті" змінилася до невпізнання: фото до і після

Російська актриса Олена Корікова, яка відома через популярний серіал "Бідна Настя", змінилася до невпізнання.

Відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, як змінилася Корікова, проскрольте до кінця сторінки).

Олена Корікова без макіяжу instagram / korikova_official

Ролик було знято в машині, коли актриса пересувалася нічним містом. Вона побажала шанувальникам гарного вечора. Корікова показала, як виглядає її обличчя без макіяжу, але не всі змогли впізнати улюблену за серіалом актрису. У коментарях деяких припустили, що зірка не проти випити.

Корікова в наші дні instagram / korikova_official

"Бідна Настя вже не та. А ось любов до творчості Марі Краймбрері схвалюємо. Два дні тому ми й самі знімали відео під її пісні на нашому новорічному корпоративі", "Змініть косметолога, повний жах", "А хоч і бухає, кому яке діло", – написали в мережі.

Олена Корікова instagram / korikova_official

Проте, багато шанувальників встали на захист Корікової, зазначивши, що і без макіяжу вона виглядає добре.

Як виглядала Корікова в серіалі "Бідна Настя" – фото

"Бідна Настя" Фото з серіалу

"Бідна Настя" Кадр з відео

"Бідна Настя" – Корікова Кадр з серіалу

"Бідна Настя" Кадр з серіалу

"Бідна Настя" Кадр з серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL. в серпні 2019 року Олена Корікова спровокувала чутки про своє таємне заміжжя.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.