Зірка "Бідної Насті" змінилася до невпізнання: фото до і після

Російська актриса Олена Корікова, яка відома через популярний серіал "Бідна Настя", змінилася до невпізнання.
Відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, як змінилася Корікова, проскрольте до кінця сторінки).
Олена Корікова без макіяжу
instagram / korikova_official
Ролик було знято в машині, коли актриса пересувалася нічним містом. Вона побажала шанувальникам гарного вечора. Корікова показала, як виглядає її обличчя без макіяжу, але не всі змогли впізнати улюблену за серіалом актрису. У коментарях деяких припустили, що зірка не проти випити.
Корікова в наші дні
instagram / korikova_official
"Бідна Настя вже не та. А ось любов до творчості Марі Краймбрері схвалюємо. Два дні тому ми й самі знімали відео під її пісні на нашому новорічному корпоративі", "Змініть косметолога, повний жах", "А хоч і бухає, кому яке діло", – написали в мережі.
Олена Корікова
instagram / korikova_official
Проте, багато шанувальників встали на захист Корікової, зазначивши, що і без макіяжу вона виглядає добре.
Як виглядала Корікова в серіалі "Бідна Настя" – фото
"Бідна Настя"
Фото з серіалу
"Бідна Настя"
Кадр з відео
"Бідна Настя" – Корікова
Кадр з серіалу
"Бідна Настя"
Кадр з серіалу
"Бідна Настя"
Кадр з серіалу
Як повідомляв OBOZREVATEL. в серпні 2019 року Олена Корікова спровокувала чутки про своє таємне заміжжя.
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