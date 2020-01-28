Зібратися за пару хвилин: топ-5 простих і швидких зачісок для офісу

Для багатьох жінок ранок є найважчою частиною дня: потрібно швидко поснідати, прийняти душ, зробити макіяж і, звичайно ж, не забути про зачіску. Адже саме зачіска є штрихом, що завершує образ.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував для своїх читачок топ-5 найшвидших, зручних і красивих варіантів укладання, які підійдуть усім дівчатам – власницям довгого волосся.

1. Мальвіна зі стрічкою

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На мальвіну у вас піде близько трьох хвилин, зате ваш образ в результаті придбає особливий шик. Щоб зробити цю зачіску, просто помийте голову з шампунем, висушіть волосся, приберіть передні пасма назад за допомогою шпильок і зав'яжіть отриманий локон красивою оксамитовою або шовковою стрічкою.

2. Низький пучок із джгутом

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Це універсальна зачіска, яка буде доречна як для повсякденного образу, так і на свято. Нанесіть на волосся засіб для обсягу або ж сухий шампунь. Розчешіть, розподіляючи засіб по всій довжині, і зав'яжіть низький хвіст. Скрутіть волосся у джгут і загорніть його в "бублик". Закріпіть отриману зачіску другою резинкою, а кінчики сховайте під неї або зафіксуйте невидимками. Потім злегка розслабте пучок, трохи розворушивши джгут.

3. Пучок з пляжними локонами

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Тренд, який прийшов до нас із далекої Австралії, – пляжні локони, створені за допомогою спрею з солоною водою, – ідеальний варіант для дівчат, які хочуть виглядати так, немов вони щойно повернулися з моря. Щоб зробити таку зачіску, збризніть волосся спреєм з морською водою, а потім пальцями скуйовдіть локони, щоб надати їм потрібні хвилю й обсяг. Потім зберіть локони в низький недбалий пучок.

4. Пучок і стрічка

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Якщо ви не встигаєте вимити голову, вам підійде цей варіант укладання. На коріння волосся нанесіть сухий шампунь, а потім зберіть пасма в недбалий пучок. Візьміть стрічку або пов'язку і зав'яжіть її уздовж лоба, а на локони в пучку нанесіть засіб для ефекту мокрого волосся.

5. Низький хвіст

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На те, щоб зробити низький хвіст, у вас піде не більше 80 секунд. Для цього просто візьміть спрей для об'єму і перед розчісуванням нанесіть його на вологе волосся в районі коренів, потім приберіть всі локони в низький нетугий хвіст. Щільно зав'яжіть резинкою або скріпіть шпилькою, щоб хвіст протримався весь день.

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