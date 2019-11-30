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1 грудня • оновлено в 06:23
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Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу

50.2т
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50-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, як виглядає без фотошопу.

Відповідні знімки зірки, яка виглядає трохи старшою за ті фото, які публікують глянці, оприлюднив Instagram-канал "Щоденники знаменитостей".

У коментарях користувачі заявили, що обличчя 50-річної Лопес без ретуші виглядає все одно краще, чим у деяких жінок у країнах СНД в 30 років.

Обличчя Дженніфер Лопес без фотошопу

Обличчя Дженніфер Лопес без фотошопу

instagram / dnevniki_znamenitostey

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ЗІРКОВИЙ ДАЙДЖЕСТ: Весілля Дженіфер Лопес

"У нас у 30 в регіонах виглядають гірше", "Так, виглядає вона на свій вік. Ось і реальне фото", "Шикарна жінка", "Для 50 років дуже навіть нічого", "Вона прекрасна" , "Вік не обдуриш", "Гарна Джей Ло", – відреагували шанувальники.

Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу
Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу
Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу

I promise Alex has his own friends to smart video call with on @PortalfromFacebook . Really. 🙄💕 # FeelThere #portalpartner

Публікація від Jennifer Lopez (@jlo)

Як виглядає Джей Ло з фотошопом

Джей Ло - команда стилістів

Джей Ло - команда стилістів

instagram / jlo

Лопес - фото, що оброблено в фотошопі

Лопес - фото, що оброблено в фотошопі

instagram / jlo

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

instagram / jlo

Джей Ло в модній фотосесії

Джей Ло в модній фотосесії

instagram / jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лопес знялася у фотосесії для модного глянцю GQ. Вона позувала у відвертій сукні, яка підкреслювала розкішну фігуру.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Дженіфер Лопес
Теги
Краса фотографии фотосессія
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