Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу

50-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, як виглядає без фотошопу.
Відповідні знімки зірки, яка виглядає трохи старшою за ті фото, які публікують глянці, оприлюднив Instagram-канал "Щоденники знаменитостей".
У коментарях користувачі заявили, що обличчя 50-річної Лопес без ретуші виглядає все одно краще, чим у деяких жінок у країнах СНД в 30 років.
Обличчя Дженніфер Лопес без фотошопу
instagram / dnevniki_znamenitostey
"У нас у 30 в регіонах виглядають гірше", "Так, виглядає вона на свій вік. Ось і реальне фото", "Шикарна жінка", "Для 50 років дуже навіть нічого", "Вона прекрасна" , "Вік не обдуриш", "Гарна Джей Ло", – відреагували шанувальники.
I promise Alex has his own friends to smart video call with on @PortalfromFacebook . Really. 🙄💕 # FeelThere #portalpartner
Як виглядає Джей Ло з фотошопом
Джей Ло - команда стилістів
instagram / jlo
Лопес - фото, що оброблено в фотошопі
instagram / jlo
Дженіфер Лопес
instagram / jlo
Джей Ло в модній фотосесії
instagram / jlo
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лопес знялася у фотосесії для модного глянцю GQ. Вона позувала у відвертій сукні, яка підкреслювала розкішну фігуру.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.