Жодної ретуші: 50-річна Лопес показала, як виглядає без фотошопу

50-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, як виглядає без фотошопу.

Відповідні знімки зірки, яка виглядає трохи старшою за ті фото, які публікують глянці, оприлюднив Instagram-канал "Щоденники знаменитостей".

У коментарях користувачі заявили, що обличчя 50-річної Лопес без ретуші виглядає все одно краще, чим у деяких жінок у країнах СНД в 30 років.

Обличчя Дженніфер Лопес без фотошопу instagram / dnevniki_znamenitostey

"У нас у 30 в регіонах виглядають гірше", "Так, виглядає вона на свій вік. Ось і реальне фото", "Шикарна жінка", "Для 50 років дуже навіть нічого", "Вона прекрасна" , "Вік не обдуриш", "Гарна Джей Ло", – відреагували шанувальники.

Як виглядає Джей Ло з фотошопом

Джей Ло - команда стилістів instagram / jlo

Лопес - фото, що оброблено в фотошопі instagram / jlo

Дженіфер Лопес instagram / jlo

Джей Ло в модній фотосесії instagram / jlo

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лопес знялася у фотосесії для модного глянцю GQ. Вона позувала у відвертій сукні, яка підкреслювала розкішну фігуру.

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