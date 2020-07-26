Жінка з В'єтнаму не стриглася 64 роки і відростила 6-метрове волосся. Фото

Анна Паскевич, Аліна Мельник Краса 02:50, 27.07.2020

83-річна мешканка В'єтнаму протягом 64 років не стригла і не мила волосся, відростивши їх до 6-метрової довжини.

У результаті волосся жінки збилося в довгий джгут, схожий на пітона, повідомляє Dunya News.

Нгуєн Тхі Дінх розповіла, що в неї почалися сильні головні болі після того, як вона вперше постригла волосся у віці 19 років.

"Мої батьки привели мене до лікаря, але навіть після призначеного лікування симптоми не припинилися", – поділилася вона.

З тих пір Нгуєн Тхі Дінх жодного разу не стриглася і не мила волосся з шампунем.

Нгуєн Тхі Дінх вперше постригла волосся у віці 19 років і з тих пір більше не робила цього
Фото: Dunya News

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина з США, що скинула 153 кілограми, розкрила секрет схуднення.

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Lady Краса

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