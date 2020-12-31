Жінка з найдовшими нігтями у світі продає їх за 47 тисяч доларів. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Краса
11,5 т.
Жінка з найдовшими нігтями у світі продає їх за 47 тисяч доларів. Фото

Володарка найдовших нігтів у світі 54-річна Анна Вільямс з Х'юстона продає їх за 47 тисяч доларів. Жінка не стригла нігті з 1992 року.

Так, коли їх розмір досяг 97 см, Вільямс внесли до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє видання Metro (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, жінка хоче заробити на цьому і тому виставила нігті на продаж. Крім того, сама Вільямс зазначає, що останнім часом їй дуже важко займатися домашніми справами.

Нігті більше 97 см

За словами зірки, їй необхідна допомога у прибиранні будинку, митті посуду і навіть застібанні джинсів, так як для цього знаменитість використовує плоскогубці.

Як виглядають нігті Вільямс

Відзначимо, що максимальна ціна, яку зараз дає покупець – 75 доларів за ніготь, але сама Вільямс оцінює їх у 47 тисяч доларів.

Довгі нігті Вільямс
Вільямс показала свої довгі нігті

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна Ніланші Патель (Nilanshi Patel) потрапила до Книги рекордів Гіннесса як підліток з найдовшим у світі волоссям.

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