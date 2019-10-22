"Жінка-вогонь!" 43-річна Канделакі викликала захоплення мережі оголеним тілом

Російська ведуча Тіна Канделакі розбурхала шанувальників розкішним тілом.

43-річна знаменитість, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю та фігурою, оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує з голим торсом та гантелями.

Тіна Канделакі instagram / tina_kandelaki

"У другій половині вересня в продаж виходить моя нова книга "PRO ТІЛО". Я вклала дуже багато зусиль, ідей та свого натхнення, щоб зробити цю книгу по-справжньому корисною і всеосяжною. Книга розрахована на людей різного віку і будь-якої комплекції, та я вирішила почати її з простих слів, правильність яких я неодноразово перевірила на собі: "Бездоганне тіло – це завжди залізна воля. Якщо у вас є воля – буде й гарне тіло", – написала Канделакі.

У коментарях шанувальники висловили захоплення від спортивного тіла телеведучої. Користувачі помітили, що вона виглядає розкішно.

"Тіна, молодець, так тримати", "Жінка-вогонь", "Сексі", "Вогонь", "А де пупок", "Пупок забули прикріпити", – відреагували коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс із Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.

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