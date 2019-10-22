"Жінка-вогонь!" 43-річна Канделакі викликала захоплення мережі оголеним тілом

Російська ведуча Тіна Канделакі розбурхала шанувальників розкішним тілом.
43-річна знаменитість, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю та фігурою, оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує з голим торсом та гантелями.
Тіна Канделакі
instagram / tina_kandelaki
"У другій половині вересня в продаж виходить моя нова книга "PRO ТІЛО". Я вклала дуже багато зусиль, ідей та свого натхнення, щоб зробити цю книгу по-справжньому корисною і всеосяжною. Книга розрахована на людей різного віку і будь-якої комплекції, та я вирішила почати її з простих слів, правильність яких я неодноразово перевірила на собі: "Бездоганне тіло – це завжди залізна воля. Якщо у вас є воля – буде й гарне тіло", – написала Канделакі.
На початку листопада в продаж виходить моя нова книга "PRO ТІЛО". ⠀ Я вклала дуже багато сил, ідей і свого натхнення, щоб зробити цю книгу по-справжньому корисною і всеосяжної. ⠀ Книга розрахована на людей різного віку і будь-якої комплекції, і я вирішила почати її з простих слів, правильність яких я неодноразово перевірила на собі: "Бездоганна тіло - це завжди залізна воля. Якщо у вас є воля - буде і гарне тіло". ⠀ Складно навіть описати, наскільки хвилюючий момент, коли твоя праця знаходить відчутний результат. ⠀ Книга вже доступна для попереднього замовлення. Активне посилання - в шапці профілю. Замовляйте собі, своїм друзям і близьким. Я впевнена, що в ній ви знайдете безліч ефективних рішень для того, щоб знайти ідеальне тіло, якого ви, безумовно, заслуговуєте. Це шлях, з якого ви багато раз захочете згорнути, як хотіла і я. Але мені здається, що я знайшла аргументи, чому не потрібно звертати з цієї дороги - дороги до себе і своєму бездоганному тілу.
У коментарях шанувальники висловили захоплення від спортивного тіла телеведучої. Користувачі помітили, що вона виглядає розкішно.
"Тіна, молодець, так тримати", "Жінка-вогонь", "Сексі", "Вогонь", "А де пупок", "Пупок забули прикріпити", – відреагували коментатори.
Можу з упевненістю стверджувати, що якщо ви додасте трохи спорту своєю вихідною, задоволення від суботи буде куди більше! ⠀ Ловіть комплекс вправ, який можна виконувати не тільки в залі, але і вдома. Дотримуйтесь моєї інструкції, і я обіцяю: ви отримаєте справжнє задоволення від приємної втоми і наступним за ним припливом сил і енергії. ⠀ 1. 5 присідань до паралелі зі статичної паузою. Сіли, затрималися на 30 секунд, знову присіли. 2. 40 фронтальних випадів з гумкою на кожну сторону. 3. 20 поперемінних підйомів ніг зі скручуванням на сфері. Разгибайтесь в попереку, скручують всередину, торкнутися рукою стопи, при цьому шию назад не відкидаємо. 4. 20 присідань з бодибар. Коліна за миски не виходять, спину тримаємо прямо. 5. 20 віджимань від підлоги або блоків. Віджимаємося, торкаючись грудьми підлоги, і розгинається до кінця. Дівчатам можна торкатися колінами підлоги. ⠀ Всього три кола. Між вправами хвилинну перерву. Зробили? Діліться відчуттями! #kandelaki_sport
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексфутболіст збірної України Артем Мілевський розповів про секс із Канделакі. Ведуча пізніше відреагувала.
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