Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам

Британська актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла в культовому серіалі "Гра престолів" жінку-лицаря Брієнну Тарт, вперше роздяглася для фото.

Шанувальники не повірили власним очам, коли побачили в Instagram знімок 41-річної красуні в злитому купальнику, який підкреслив розкішне тіло.

Брієнна Тарт і Джон Сноу "Гра престолів" instagram / gwendolineuniverse

Жінка-лицар Брієнна Тарт "Гра престолів" instagram / gwendolineuniverse

"Доброго ранку, Майамі", – підписала зірка під фото, що менше, ніж за добу, зібрало більше 200 тисяч відміток "подобається".

Зокрема, Гвендолін позувала на веранді на тлі сходу сонця, розпустивши кучеряве волосся, а струнку ногу виставила вперед.

Гвендолін Крісті роздяглася для фото instagram / gwendolineuniverse

"О Боже, ти прекрасна богиня", "Ти богиня", "Така красуня", "Які ноги", "Моє серце буквально зупинилося", "Сексі Брієнна", "Ти мене вбила", – відреагували шанувальники.

Гвендолін Крісті для Vogue instagram / gwendolineuniverse

Гвендолін Крісті на червоній доріжці в сукні instagram / gwendolineuniverse

Жіночна Гвендолін Крісті instagram / gwendolineuniverse

Гвендолін Крісті instagram / gwendolineuniverse

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інша зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засвітила форми у відвертій сукні з глибоким декольте.

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