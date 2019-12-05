Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам

Британська актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла в культовому серіалі "Гра престолів" жінку-лицаря Брієнну Тарт, вперше роздяглася для фото.
Шанувальники не повірили власним очам, коли побачили в Instagram знімок 41-річної красуні в злитому купальнику, який підкреслив розкішне тіло.
Брієнна Тарт і Джон Сноу "Гра престолів"
instagram / gwendolineuniverse
Жінка-лицар Брієнна Тарт "Гра престолів"
instagram / gwendolineuniverse
"Доброго ранку, Майамі", – підписала зірка під фото, що менше, ніж за добу, зібрало більше 200 тисяч відміток "подобається".
Зокрема, Гвендолін позувала на веранді на тлі сходу сонця, розпустивши кучеряве волосся, а струнку ногу виставила вперед.
Гвендолін Крісті роздяглася для фото
instagram / gwendolineuniverse
"О Боже, ти прекрасна богиня", "Ти богиня", "Така красуня", "Які ноги", "Моє серце буквально зупинилося", "Сексі Брієнна", "Ти мене вбила", – відреагували шанувальники.
Гвендолін Крісті для Vogue
instagram / gwendolineuniverse
Гвендолін Крісті на червоній доріжці в сукні
instagram / gwendolineuniverse
Жіночна Гвендолін Крісті
instagram / gwendolineuniverse
Гвендолін Крісті
instagram / gwendolineuniverse
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інша зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засвітила форми у відвертій сукні з глибоким декольте.
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