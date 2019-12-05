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5 грудня • оновлено в 04:19
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Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам

2.2т
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Британська актриса Гвендолін Крісті, яка зіграла в культовому серіалі "Гра престолів" жінку-лицаря Брієнну Тарт, вперше роздяглася для фото.

Шанувальники не повірили власним очам, коли побачили в Instagram знімок 41-річної красуні в злитому купальнику, який підкреслив розкішне тіло.

Брієнна Тарт і Джон Сноу "Гра престолів"

Брієнна Тарт і Джон Сноу "Гра престолів"

instagram / gwendolineuniverse

Жінка-лицар Брієнна Тарт "Гра престолів"

Жінка-лицар Брієнна Тарт "Гра престолів"

instagram / gwendolineuniverse

"Доброго ранку, Майамі", – підписала зірка під фото, що менше, ніж за добу, зібрало більше 200 тисяч відміток "подобається".

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Зокрема, Гвендолін позувала на веранді на тлі сходу сонця, розпустивши кучеряве волосся, а струнку ногу виставила вперед.

Гвендолін Крісті роздяглася для фото

Гвендолін Крісті роздяглася для фото

instagram / gwendolineuniverse

"О Боже, ти прекрасна богиня", "Ти богиня", "Така красуня", "Які ноги", "Моє серце буквально зупинилося", "Сексі Брієнна", "Ти мене вбила", – відреагували шанувальники.

Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам
Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам
Жінка-лицар з "Гри престолів" вперше роздяглася для фото: фанати не повірили власним очам
Гвендолін Крісті для Vogue

Гвендолін Крісті для Vogue

instagram / gwendolineuniverse

Гвендолін Крісті на червоній доріжці в сукні

Гвендолін Крісті на червоній доріжці в сукні

instagram / gwendolineuniverse

Жіночна Гвендолін Крісті

Жіночна Гвендолін Крісті

instagram / gwendolineuniverse

Гвендолін Крісті

Гвендолін Крісті

instagram / gwendolineuniverse

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інша зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засвітила форми у відвертій сукні з глибоким декольте.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Гвендолін Крісті
Теги
Гра престолів 8 фотографии фотосессія
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