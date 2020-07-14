Жертва цькування через прищі став зіркою Instagram: фото до та після

33-річний інфлюенсер Скотт МакГлінн з Уельсу, якого в школі цькували через прищі, став зіркою в Instagram. Він має понад 170 000 підписників і може заробляти по 6 000 фунтів стерлінгів (200 000 гривень) за свої пости про догляд за шкірою.

Знущання почалися, коли чоловіку було 12 років. На його обличчі та спині були сильні вугрові висипи, через які він почувався самотньо та пригнічено. Однокласники почали його обзивати "лице-піца", пише BBC (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли люди коментували мою зовнішність, це впливало на мою впевненість. Я ходив, опустивши очі вниз, і сподівався, що ніхто нічого не скаже. Я не думаю, що вчителі були справді навчені вирішувати подібні ситуації", – пригадав МакГлінн.

Скотт МакГлінн у шкільному віці і тепер Instagram @scottmcglynnofficial

Він уникав уроків фізкультури, щоб не перевдягатися разом з усіма. А коли в шкільній їдальні давали піцу, то Скотт обідав у класі з друзями. Проте підтримка рідних допомогла йому стати впевненим і досягти популярності в Instagram.

"На щастя, у мене не було думок про самогубство, і лише тому, що в мене була родина. Якби їх не було, я не знаю, що б зі мною трапилося", – зізнався чоловік.

Скотт МакГлінн співпрацює з відомими брендами косметики Instagram @scottmcglynnofficial

Після того, як він опублікував свої мемуари під назвою "Вихід", а його подкаст увійшов до першої п'ятірки у британському чарті iTunes, з ним намагалися зв'язатися ті, хто цькували його у школі. Проте Скотт нічого не хоче про них знати.

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