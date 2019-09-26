"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл

Герцогиню Сассекську Меган Маркл розкритикували за вбрання, в якому вона з'явилася на прийомі в резиденції британського посла в Кейптауні (Африка).

Так, дружина принца Гаррі була одягнена в смугасте плаття від Martin Grant. До речі, Меган була помічена в ньому не вперше: у минулому році вона з'явилася в цій сукні під час офіційного туру по Австралії.

Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл

Шанувальники, які зазвичай в захваті від образів герцогині, розкритикували її. Вони написали, що плаття сіло на Маркл невдало, підкресливши всі недоліки фігури.

"Жах, вона поправилась?", "Хто вибирає вбрання для цієї жінки?", "Вона знову вагітна?", "Таке відчуття, що плаття зараз розійдеться по швах", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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