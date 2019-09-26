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27 вересня • оновлено в 19:17
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"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл

21.4т Читати матеріал російською

Герцогиню Сассекську Меган Маркл розкритикували за вбрання, в якому вона з'явилася на прийомі в резиденції британського посла в Кейптауні (Африка).

Так, дружина принца Гаррі була одягнена в смугасте плаття від Martin Grant. До речі, Меган була помічена в ньому не вперше: у минулому році вона з'явилася в цій сукні під час офіційного туру по Австралії.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл

Меган Маркл

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Шанувальники, які зазвичай в захваті від образів герцогині, розкритикували її. Вони написали, що плаття сіло на Маркл невдало, підкресливши всі недоліки фігури.

"Жах, вона поправилась?", "Хто вибирає вбрання для цієї жінки?", "Вона знову вагітна?", "Таке відчуття, що плаття зараз розійдеться по швах", — написали люди.

"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл
"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл
"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл
"Жах, вона погладшала?" У мережі розкритикували новий вихід Меган Маркл

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Меган Маркл
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