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"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем

6.3т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова здивувала шанувальників нетиповим для неї образом і відвертими розмовами.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в стилі "хард-рок", на якому позує в косусі, чокері з заклепками, рукаві у вигляді тату і чорному бюстгалтері.

Образ доповнював яскравий екстравагантний макіяж, зализане назад волосся і кліпса на губі у вигляді сережки-кільця.

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"Так чи ні? Зверху або знизу? Жорстко або ніжно? Відповідай", – залишила багатозначний коментар Сєдокова.

Анна Сєдокова спантеличила стилем

Анна Сєдокова спантеличила стилем

instagram / annasedokova

У коментарях користувачі в основному ділилися своїми сексуальними уподобаннями у відповідь на питання співачки. Думки ж інших користувачів щодо незвичайного стилю розділилися. Одні оцінили зухвалий експеримент, а деяким він не сподобався.

"Ні, ні і ще раз ні", "Не подобається", "Вогнище", "Ти ж мати", "Не Ваш образ", "Прям дияволка", "Не впізнала", "На Марув схожа", "Жах", "Таке запитання не від великого розуму", "Не ваш стиль і з виразом обличчя щось не те", – відреагували в мережі.

"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
"Жах, ви ж мати!" Сєдокова спантеличила розмовами про секс і незвичайним стилем
Сєдокова в більш звичному для неї стилі

Сєдокова в більш звичному для неї стилі

instagram / annasedokova

Анна Сєдокова в леопардовій кофті

Анна Сєдокова в леопардовій кофті

instagram / annasedokova

Анна Сєдокова в довгій спідниці і прозорій кофті

Анна Сєдокова в довгій спідниці і прозорій кофті

instagram / annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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