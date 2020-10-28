Збільшення грудей: інфлюенсери поділилися своїм досвідом

Український бренд білизни Fox lingerie і медичний центр R + запустили спільний спецпроєкт про усвідомлене ставлення до свого тіла.

Героїні спецпроєкту - успішні, красиві і щасливі дівчата, в житті яких була маммопластика за медичними або естетичними показаннями: Лера Корж, Анна Антоненко і Лера Квасневська.

Аня Антоненко, інфлюенсер, щаслива людина, модель

Про прийняття рішення

Я виграла операцію у лікаря, до якого дуже хотіла потрапити на маммопластику, в конкурсі в Instagram. Я довго готувалася і обмірковувала це, років з 18-ти. У 22 у мене виявили фіброаденоми, за якими можна було стежити, але я зважилася на операцію. Під час чергового огляду у мамолога вирішила проконсультуватися і про пластику грудей. Зараз розумію, наскільки важлива в той період була для мене підтримка близьких, вони не відмовляли мене.

Життя після

Уже після маммопластики я народила дитину, годувала її грудьми і почувала себе чудово. Саме цей крок підштовхнув мене більше працювати над собою, а не просто чекати дива. Я відкрила в собі жіночність, чуттєвість, впевненість - все те, чого мені так не вистачало в собі ще з юних років.

Повторили б зараз?

Однозначно, так. У мене не вийшло прийняти своє тіло таким, яке воно було, і я знайшла інші способи і можливості. Якби не конкурс і вдача, я б все одно знайшла спосіб зробити це.

Усвідомлене ставлення до свого тіла - це:

В першу чергу відчувати сигнали свого тіла, піклуватися про нього - спорт, харчування, духовний розвиток. Завжди стежити за якістю продуктів, косметики для тіла, адже важлива кожна деталь.

Лера Корж, співзасновниця школи здорового тіла @avq_fitness і avq_clothes

Про прийняття рішення зробити маммопластику

Це був психологічний аспект: я начебто виросла, але не відчувала себе дорослою і жіночною. Я ніколи не замислювалася над пластикою, допоки моя клієнтка не розказала про свій досвід і не поділилася нюансами. Незабаром я була записана на консультацію і наступну операцію до хірурга, який був ще й другом сім'ї. Спочатку у мене навіть не було всієї суми, тому близько 5 місяців я заощаджувала. А ще я нічого не дізнавалась про операцію.

Відновлення не було складним, але коли зняли бандаж, я побачила, що груди опустилася несиметрично. Все через те, що зазвичай жіночі м'язи в товщину близько 2 мм, а у мене були 2 см, через постійні заняття спортом, і один м'яз затиснув ліву частину грудей. Тому через 2 місяці мені зробили повторну операцію, але вже під місцевою анестезією, а не під загальним наркозом. Не бажаю нікому пережити таке, і якби я знала, як це, не пішла б на цей крок ніколи.

Після другої операції груди вже були на одному рівні, але посередині з'явилася ледь помітна ямочка, мені сказали, що вона вирівняється. Протягом двох років ямочка тільки збільшувалася, і вже інший хірург під час консультації, повідомив, що мені вирізали нижню капсулу разом з моєю жировою тканиною.

Щоб було зрозуміліше, уточню: силіконовий імплант має своєрідні маячки, за якими перевіряється симетричність його розміщення. І якщо все зроблено правильно, вони не будуть помітні. Але через те, що у мене був вирізаний жировий прошарок, який повинен був прикрити імплант, ці маяки були помітними. На додаток до цього мені не підрізали верхню капсулу і у мене почав з'їжджати м'яз. Дискомфорту не було, але візуально помітно.

У лютому 2019 роки мені знову зробили операцію - начебто нормально, але крапки від імпланту від ареоли до кінця грудей було знову помітно. Мені ввели препарат, який бореться з рубцюванням, але ніхто не сказав наскільки він може бути небезпечним для організму. Виявилося, що він повністю вбиває імунітет в зоні уколу, а крім рубців може роз'їдати тканини. За 3 тижні мені зробили 3 таких уколи і почалося найстрашніше: низ грудей почав синіти, як синяк, потім як гематома. Лікар сказав, що це нормально і скоро все пройде. Я більше не могла дивитися в дзеркало, мені було страшно.

Тепер історія кохання. Мій коханий наполіг на візиті до іншого лікаря. Під час УЗД стало зрозуміло, що синім виявився імплант - його було сильно видно, тому що моя шкіра стала як пергамент, вона була товщиною в 1 мм і в будь-який момент могла просто порватися. У мене було 3 дні, щоб вирішити, дістаю я імпланти чи ні.

Мені вперше було страшно перед операцією, тому що я розуміла як проходить відновлення після збільшення грудей, але не коли імпланти витягають. Для мене психологічно це було просто жахливо, я переживала не тільки за здоров'я, а й за естетику. Через стрес я втратила вагу - з 54 до 44 кг. Всі мої м'язи втратили тонус. Перший місяць я взагалі не дивилася на себе в дзеркало. Зараз все добре, але місце ураженої шкіри залишилося, і вона буде відновлюватися рік, а через пів року мені мінятимуть шов. На щастя, мені не потрібно буде пересаджувати жирові тканини.

Життя після пластичної операції

Цей досвід мені потрібно було пережити. Якби я не зробила собі груди, я б весь час думала, що хочу цього. Думала б, що з грудьми моє життя зміниться, а насправді нічого не змінюється. Магії немає. Чесно кажучи, після операції я так жодного разу і не носила відкриті декольте. Але коли мені вийняли імпланти, я нарешті полюбила своє тіло. Настільки сильно, що почала носити відкриті речі. І абсолютно точно не хочу ставити імпланти знову. Зараз я абсолютно здорова людина.

Перший раз моє рішення було неусвідомленим, я була молода, без сформованої особистості. Мені здавалося, що всі проблеми в зовнішності. На цю мить я знаю свої сильні сторони і мінуси. Я багато працювала з психологом, почала жити в моменті, стала більш сімейною, перестала виставляти все напоказ. Зараз я в гармонії. Мене нічого не турбує, особливо зовнішність.

Усвідомлене ставлення до свого тіла - це:

Я не піду на естетику, якщо це зашкодить здоров'ю. Відчуття того, що я здорова - найважливіше.

Лера Квасневська, письменниця, автор курсу "М'язи тексту" і засновниця текстового бюро TELL THEM.

Початок історії

Все просто: я була худим "пацаном-переростком", сутулою і з маленькими грудьми. Потім завагітніла і так вийшло, що годувала і вагітніла я 3,5 роки поспіль. Через це груди деформувалася. Я страждала від того, що моє тіло мені не належить. Зрозуміла, що всі соціальні гештальти я закрила, і залишилася з тілом, на яке не хотілося дивитися. Я народила двох дітей, у мене є кар'єра мрії. А ще у мене була сильна асиметрія грудей і в цілому це складно було назвати грудьми, обвисла шкіра та й все.

Я зіткнулася зі своїм лікарем по роботі, плюс знайома зробила операцію у цього ж хірурга. Мені здавалося, що я повністю готова до змін. Єдине, про що я не прочитала, це про період реабілітації після операції. Січень я обрала тому що хотіла зробити собі подарунок на Новий рік. Взагалі не було страшно аж до 17 січня, а ось вранці я зрозуміла, що загального наркозу у мене в житті ще не було і страшніше через нього. Ще й фільм "Наркоз" подивилася і думала, що буду все відчувати.

Життя до і після

Думки, що життя зміниться у мене не було, вона змінилася ще до операції. Моїм татам, у мене їх два, було важко прийняти моє рішення. Але у мене була підтримка чоловіка, після операції я 2 тижні жила окремо, а він з дітьми. Я вела щоденник в Instagram і хотіла поділитися своїм досвідом, сказати, що це дуже важко. У всіх по-різному, звичайно, але взагалі це важко.

У суспільстві є стійка думка, що після цієї процедури ти автоматично належиш до певної групи жінок. Як тільки говориш, що зробила собі груди, ставлення відразу змінюється. Я тому і розповіла всю свою історію. Зараз я дуже рада, що зробила пластику. Це сильно вплинуло на моє життя. У сексуальному плані до пластики мені було некомфортно, я не могла носити боді, вимикала світло в спальні з чоловіком. Але на людях мені було все одно, їм немає діла до мого тіла.

Усвідомлене ставлення до свого тіла - це:

Прислухатися до нього завжди.