"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних трусах і з абсолютно голими грудьми, які вона прикрила подушкою. Також свій образ Крук доповнила чорним чокером.
"Друзі, зовсім скоро прем'єра фільму "Сквот32", в якому я з'явлюся в новому для себе амплуа. Дуже чекаю! Цікаво, як ви відреагуєте на мою роль", — написала Валерія.
Я завжди морочилися на тему харчування і точно не дарма. Ми можемо скільки завгодно приводити себе в порядок зовні, благо косметологія йде семимильними кроками в своєму розвитку вперед, но☝️ наше здоров'я у нас всередині і ніяк інакше. Догляд, ін'єкції, апаратна косметологія, пластична хірургія - ми йдемо в ногу з часом! Але наш організм так необхідно тримати в чистоті і турботі зсередини. ⠀ Чергова моя вбудована звичка - замочування горіхів! Їх користь складно не оцінити. Хоча є один нюанс, про який мало хто говорив ще кілька років тому. Перед вживанням їх необхідно замочувати! Поясню чому! Горіхові плоди містять фітинову кислоту, яка є частиною захисного механізму від хижаків. Завдяки цій кислоті горіхи дозрівають до покладеного стану. Ось тільки присутність в них фітіновой кислоти ускладнює їх перетравлення. Замочування позбавляє горіхи від кислоти, покращує їх засвоюваність, а також всмоктування вітамінів та інших поживних речовин. ⠀ Я замочую горіхи в теплій воді (тоді шкірка з них зніматися буде легше) також вода усуває пил і дубильні речовини. На смак замочені горіхи шалені, моя сім'я їх дуже полюбила! ⠀ Різні горіхи і насіння замочують на різну кількість годин, наприклад: ⠀ Мигдаль - 12 годин Волоські горіхи - 8 годин Гарбузові насіння - 7 годин Кедрові горіхи - 8 годин Фундук - 8 годин Кешью - 6 годин Пекан - 8 годин Насіння льону - 6 годин . ⠀ Особисто я особливо цей час не дотримуюся! 😅 Просто взяла в звичку замочувати горіхи на ніч, все вместе.🤗 (вранці я зливаю воду і гарненько промиваю) Так як мій улюблений і найчастіший сніданок: вівсяна каша без глютену, в неї додаю мої замочені горішки (найчастіше це: Мигдаль, волоські, кешью, фундук), чорний родзинки, ложечка квіткового меду і кокосове / мигдальне молоко. Також люблю молоко з кіноа і вівса. Як-небудь напишу пост про те, як зробити смачне мигдальне молоко в домашніх умовах, абсолютно чисте і натуральне! ❤️ ⠀ А що зазвичай на сніданок їсте Ви? Які Ваші улюблені сніданки?
Друзі, зовсім скоро прем'єра фільму @ squat32, в якому я з'явлюся в новому для себе амплуа 🙀 Дуже чекаю! Цікаво, як ви відреагуєте на мою роль ... До речі, сьогодні о 18:00 пройшов передпрем'єрний показ фільму в Харкові в кінотеатрі "Планета Кіно"! Харків'яни, чекаю Ваших коментарів ✊🏻 ⠀ "Сквот32" в прокаті з 11 квітня! ⠀ # сквот32 # squat32
Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Одні засипали її компліментами, а інші — розкритикували за занадто вульгарне фото.
"Ого, секс", "Неймовірна", "Вау, Валеріє, ти чарівна", "Схоже, фільм німецький", "Занадто вульгарно", "Що за дешеве порно?" — прокоментували люди.
Какая то весна не такая...💭 думалось мне весь этот март... что то не так... потом дошло!🤦♀️ прошлые два года я выступала весь весенний сезон и две весны подряд у меня прошли в подготовках и соревнованиях! И если честно, я скучаю иногда по этому времени, не смотря на тяжелые нагрузки и диеты. Прошлый сезон я закончила уже летом и последнее выступление в Мадриде было просто из последних сил... я так хотела быстрее закончить и отдохнуть, что мне уже и призовые места были не так важны!😂🙈 а результат был самый высокий из моих предыдущих! ( отпускайте важность, друзья🤗) ⠀ Чем нравилось мне всё это движение? ⠀ ✅ Красивое прокачанное тело! Эта форма держалась месяцев 8!💪 Понятно, что я ее поддерживала, но весьма относительно и без напряга! А попа орех, красивый рельеф тела, восхищенные взгляды абсолютно всех отдыхающих на пляже - это дорогого стоит!😎 И удовольствие от своего отражения в зеркале конечно тоже штука классная! ⠀ ✅ Соревновательный дух, достойная конкуренция, достижение поставленных целей, преодоление себя и победа над собой - мой чистый кайф! Кайф от трансформации, когда пробуешь то сушиться, то набирать, ищешь свою идеальную форму, когда понимаешь, что телом можно управлять, его можно в прямом смысле этого слова строить, оформлять, оттачивать: спинку больше, бедра шире, плечи округлять, талию уменьшать, прорисовывать заднюю ягодичную - это такой опыт! 🚀 космос! Сделав себя саму однажды, осознавая свои возможности - уже хочешь себя видеть такую все время, и это круто держит в тонусе, не даёт разжираться и расслабляться! ⠀ ✅ Дисциплина и режим! Я - Рыба по гороскопу и моя организованность серьёзно хромает!🤷♀️ Только на подготовке мне давалось легко управление своим временем. Прогуляешь, не успеешь, опоздаешь - поезд ушёл, каждый пропуск - минус в копилку, минус шаг от чётко поставленной цели! Соответсвенно я успевала, находясь в режиме профессионального спорта, множество других дел тоже 👌 ⠀ Можно ещё долго перечислять и находить плюсы, хотя о минусах я тоже писала целый пост!🙄 Тем не менее я люблю этот праздник красивых тел на сцене!❤️ ⠀ P.S. Фото сделано 28 мая в прошлом году сразу после победы на сцене Мадрида.
Привет, мои 40!❤️ Я никогда не боялась ни своего возраста, ни тем более о нём говорить! ⠀ Я люблю свою Жизнь, свою Семью, Близких, Родных, Друзей!👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - это всего лишь календарная дата! Единственное, о чём нужно заботиться более тщательно, так это о Здоровье! ☝️ ⠀ Я люблю свою внешность и тело сейчас - намного больше, чем в 20! Да, это мой труд, а не только генетика, и да, я собой довольна! Я счастлива быть примером для многих девушек, которые мне пишут, я счастлива мотивировать каждого человека и счастлива иметь возможность помогать! ❤️ ⠀ Спасибо Вам, мои Золотые Люди, Прекрасные сердца, за все Ваши поздравления!!! От Ваших пожеланий идёт такая Добрая Сильная Энергия! ☀️Они Замечательные! Благодарю Вас! Пусть всё самое Благое и Светлое сбудется и у меня, и у Вас! Я очень Вас люблю!!! ⠀ P.S. Прочла ещё далеко не все Поздравления! Вас так много! И это так приятно! Спасибо, Любимые люди!!!🙏❤️
Ну что, Друзья, признавайтесь! 🙏 ⠀ Я такой человек, который предпочитает спасаться от хандры и разного рода тревог медикаментами!🤗 Это конечно же помимо спорта, уборки, сна и подобных действий! ⠀ И вот как раз общались с подругой на тему, какие таблетосы поддерживают настрой, и заодно порассуждали, а у всех остальных всё нормально? Или умалчивают? 🤫 Пришли к выводу, что ни хрена ненормально! Либо молчат, либо запивают вином, ссылаясь на осеннюю депрессию и прочее...))) Я не люблю запивать вином плохое настроение, я люблю ясный ум и чистые мысли, поэтому тщательно подбираю витамины и успокоительные, если это того требует! ⠀ Как поступаете Вы? Барбовал, гедозипам, магний В6, красное сухое?)))) ⠀ Ваши варианты!🤗 ⠀ P.S. За Вашими фото и постами тоже втихаря следят родственники и бывшие, и бывшие настоящих?😎 .... меня это напрягает... хоть страницу закрывай.....
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.
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