"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних трусах і з абсолютно голими грудьми, які вона прикрила подушкою. Також свій образ Крук доповнила чорним чокером.

"Друзі, зовсім скоро прем'єра фільму "Сквот32", в якому я з'явлюся в новому для себе амплуа. Дуже чекаю! Цікаво, як ви відреагуєте на мою роль", — написала Валерія.

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Одні засипали її компліментами, а інші — розкритикували за занадто вульгарне фото.

"Ого, секс", "Неймовірна", "Вау, Валеріє, ти чарівна", "Схоже, фільм німецький", "Занадто вульгарно", "Що за дешеве порно?" — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.

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