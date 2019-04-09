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"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди

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Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних трусах і з абсолютно голими грудьми, які вона прикрила подушкою. Також свій образ Крук доповнила чорним чокером.

"Друзі, зовсім скоро прем'єра фільму "Сквот32", в якому я з'явлюся в новому для себе амплуа. Дуже чекаю! Цікаво, як ви відреагуєте на мою роль", — написала Валерія.

Я завжди морочилися на тему харчування і точно не дарма. Ми можемо скільки завгодно приводити себе в порядок зовні, благо косметологія йде семимильними кроками в своєму розвитку вперед, но☝️ наше здоров'я у нас всередині і ніяк інакше. Догляд, ін'єкції, апаратна косметологія, пластична хірургія - ми йдемо в ногу з часом! Але наш організм так необхідно тримати в чистоті і турботі зсередини. ⠀ Чергова моя вбудована звичка - замочування горіхів! Їх користь складно не оцінити. Хоча є один нюанс, про який мало хто говорив ще кілька років тому. Перед вживанням їх необхідно замочувати! Поясню чому! Горіхові плоди містять фітинову кислоту, яка є частиною захисного механізму від хижаків. Завдяки цій кислоті горіхи дозрівають до покладеного стану. Ось тільки присутність в них фітіновой кислоти ускладнює їх перетравлення. Замочування позбавляє горіхи від кислоти, покращує їх засвоюваність, а також всмоктування вітамінів та інших поживних речовин. ⠀ Я замочую горіхи в теплій воді (тоді шкірка з них зніматися буде легше) також вода усуває пил і дубильні речовини. На смак замочені горіхи шалені, моя сім'я їх дуже полюбила! ⠀ Різні горіхи і насіння замочують на різну кількість годин, наприклад: ⠀ Мигдаль - 12 годин Волоські горіхи - 8 годин Гарбузові насіння - 7 годин Кедрові горіхи - 8 годин Фундук - 8 годин Кешью - 6 годин Пекан - 8 годин Насіння льону - 6 годин . ⠀ Особисто я особливо цей час не дотримуюся! 😅 Просто взяла в звичку замочувати горіхи на ніч, все вместе.🤗 (вранці я зливаю воду і гарненько промиваю) Так як мій улюблений і найчастіший сніданок: вівсяна каша без глютену, в неї додаю мої замочені горішки (найчастіше це: Мигдаль, волоські, кешью, фундук), чорний родзинки, ложечка квіткового меду і кокосове / мигдальне молоко. Також люблю молоко з кіноа і вівса. Як-небудь напишу пост про те, як зробити смачне мигдальне молоко в домашніх умовах, абсолютно чисте і натуральне! ❤️ ⠀ А що зазвичай на сніданок їсте Ви? Які Ваші улюблені сніданки?

Публікація від ВАЛЕРІЯ КРУК (@valeriyakruk)

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Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Одні засипали її компліментами, а інші — розкритикували за занадто вульгарне фото.

"Ого, секс", "Неймовірна", "Вау, Валеріє, ти чарівна", "Схоже, фільм німецький", "Занадто вульгарно", "Що за дешеве порно?" — прокоментували люди.

"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди
"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди
"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди
"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди
"Занадто вульгарно!" Українська телезірка засвітила голі груди

Какая то весна не такая...💭 думалось мне весь этот март... что то не так... потом дошло!🤦‍♀️ прошлые два года я выступала весь весенний сезон и две весны подряд у меня прошли в подготовках и соревнованиях! И если честно, я скучаю иногда по этому времени, не смотря на тяжелые нагрузки и диеты. Прошлый сезон я закончила уже летом и последнее выступление в Мадриде было просто из последних сил... я так хотела быстрее закончить и отдохнуть, что мне уже и призовые места были не так важны!😂🙈 а результат был самый высокий из моих предыдущих! ( отпускайте важность, друзья🤗) ⠀ Чем нравилось мне всё это движение? ⠀ ✅ Красивое прокачанное тело! Эта форма держалась месяцев 8!💪 Понятно, что я ее поддерживала, но весьма относительно и без напряга! А попа орех, красивый рельеф тела, восхищенные взгляды абсолютно всех отдыхающих на пляже - это дорогого стоит!😎 И удовольствие от своего отражения в зеркале конечно тоже штука классная! ⠀ ✅ Соревновательный дух, достойная конкуренция, достижение поставленных целей, преодоление себя и победа над собой - мой чистый кайф! Кайф от трансформации, когда пробуешь то сушиться, то набирать, ищешь свою идеальную форму, когда понимаешь, что телом можно управлять, его можно в прямом смысле этого слова строить, оформлять, оттачивать: спинку больше, бедра шире, плечи округлять, талию уменьшать, прорисовывать заднюю ягодичную - это такой опыт! 🚀 космос! Сделав себя саму однажды, осознавая свои возможности - уже хочешь себя видеть такую все время, и это круто держит в тонусе, не даёт разжираться и расслабляться! ⠀ ✅ Дисциплина и режим! Я - Рыба по гороскопу и моя организованность серьёзно хромает!🤷‍♀️ Только на подготовке мне давалось легко управление своим временем. Прогуляешь, не успеешь, опоздаешь - поезд ушёл, каждый пропуск - минус в копилку, минус шаг от чётко поставленной цели! Соответсвенно я успевала, находясь в режиме профессионального спорта, множество других дел тоже 👌 ⠀ Можно ещё долго перечислять и находить плюсы, хотя о минусах я тоже писала целый пост!🙄 Тем не менее я люблю этот праздник красивых тел на сцене!❤️ ⠀ P.S. Фото сделано 28 мая в прошлом году сразу после победы на сцене Мадрида.

Публикация от ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

Привет, мои 40!❤️ Я никогда не боялась ни своего возраста, ни тем более о нём говорить! ⠀ Я люблю свою Жизнь, свою Семью, Близких, Родных, Друзей!👫💏👨‍👩‍👧👪👩‍❤️‍👩👬Возраст - это всего лишь календарная дата! Единственное, о чём нужно заботиться более тщательно, так это о Здоровье! ☝️ ⠀ Я люблю свою внешность и тело сейчас - намного больше, чем в 20! Да, это мой труд, а не только генетика, и да, я собой довольна! Я счастлива быть примером для многих девушек, которые мне пишут, я счастлива мотивировать каждого человека и счастлива иметь возможность помогать! ❤️ ⠀ Спасибо Вам, мои Золотые Люди, Прекрасные сердца, за все Ваши поздравления!!! От Ваших пожеланий идёт такая Добрая Сильная Энергия! ☀️Они Замечательные! Благодарю Вас! Пусть всё самое Благое и Светлое сбудется и у меня, и у Вас! Я очень Вас люблю!!! ⠀ P.S. Прочла ещё далеко не все Поздравления! Вас так много! И это так приятно! Спасибо, Любимые люди!!!🙏❤️

Публикация от ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

Good morning!🖤

Публикация от ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

Ну что, Друзья, признавайтесь! 🙏 ⠀ Я такой человек, который предпочитает спасаться от хандры и разного рода тревог медикаментами!🤗 Это конечно же помимо спорта, уборки, сна и подобных действий! ⠀ И вот как раз общались с подругой на тему, какие таблетосы поддерживают настрой, и заодно порассуждали, а у всех остальных всё нормально? Или умалчивают? 🤫 Пришли к выводу, что ни хрена ненормально! Либо молчат, либо запивают вином, ссылаясь на осеннюю депрессию и прочее...))) Я не люблю запивать вином плохое настроение, я люблю ясный ум и чистые мысли, поэтому тщательно подбираю витамины и успокоительные, если это того требует! ⠀ Как поступаете Вы? Барбовал, гедозипам, магний В6, красное сухое?)))) ⠀ Ваши варианты!🤗 ⠀ P.S. За Вашими фото и постами тоже втихаря следят родственники и бывшие, и бывшие настоящих?😎 .... меня это напрягает... хоть страницу закрывай.....

Публикация от ВАЛЕРИЯ КРУК (@valeriyakruk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.

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Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну это понятно все для дебилов когда будет продолжение серии когда она отянит подушку от сисек и вывалит письку на показ тогда пишите посмотрим а то как секс для нищех в советское время на Останкино если кто помнит что это было воскресение
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
сіліконова хуєта
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