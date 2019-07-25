Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

11.3т Читати матеріал російською

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло.

"Перший відпочинок за все моє життя, де я реально змушую себе фотографуватися! Тому що потім буду шкодувати", — написала Крук.

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Новини
Анфіса Чехова знялася повністю голою: еротичне фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото
"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото
"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото
"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
23
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Стара, стара как ........Киев
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
как кукла в определенном шопе
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel