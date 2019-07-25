"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичними знімками.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло.
"Перший відпочинок за все моє життя, де я реально змушую себе фотографуватися! Тому що потім буду шкодувати", — написала Крук.
Валерія Крук
Фото з Instagram
Валерія Крук у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Валерія Крук у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Валерія Крук у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку"
Фото з Instagram
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Валерія Крук оголилася на камеру
Фото з Instagram
Валерія Крук засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.
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