"Занадто гаряче!" Українська телезірка завела мережу еротичними фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло.

"Перший відпочинок за все моє життя, де я реально змушую себе фотографуватися! Тому що потім буду шкодувати", — написала Крук.

Валерія Крук Фото з Instagram

Валерія Крук у відвертому купальнику Фото з Instagram

Валерія Крук у відвертому купальнику Фото з Instagram

Валерія Крук у відвертому купальнику Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

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Валерія Крук засвітила оголену "п'яту точку" Фото з Instagram

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Валерія Крук оголилася на камеру Фото з Instagram

Валерія Крук засвітила пишні груди Фото з Instagram

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.

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