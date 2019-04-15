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"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком

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39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді, яке відмінно підкреслило її пишні форми. Свій образ Анна доповнила накидкою з шовку й акуратними туфлями.

"Теплота в душі, передається і на зовнішність. Всім чудового дня і тижня, як і обіцяла, нехай це фото трохи розбурхає чоловіків", — написала Семенович.

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Розбурхало фото. Вже 2 години заспокоїтися не можу", "В цій дівчині все прекрасно. І жіночність, і стиль. Багатьом би повчитися", "Прекрасна фігура", — прокоментували люди.

"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком
"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком
"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком
"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком
"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал у мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в д**у".

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Особа
Анна Семенович
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