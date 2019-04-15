"Занадто гаряче!" Найсексуальніша співачка Росії розбурхала мережу відвертим знімком

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному боді, яке відмінно підкреслило її пишні форми. Свій образ Анна доповнила накидкою з шовку й акуратними туфлями.

"Теплота в душі, передається і на зовнішність. Всім чудового дня і тижня, як і обіцяла, нехай це фото трохи розбурхає чоловіків", — написала Семенович.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Розбурхало фото. Вже 2 години заспокоїтися не можу", "В цій дівчині все прекрасно. І жіночність, і стиль. Багатьом би повчитися", "Прекрасна фігура", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал у мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в д**у".

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