Задушила ременем коханця: у Бразилії коронували найгарнішу злочинницю-вбивцю

У Бразилії 25-річна Вероніка Вероне да Паіва, яка задушила ременем свого коханця у номері мотелю, здобула перемогу в конкурсі краси серед ув'язнених.

Він проводився у жіночій в'язниці максимально строгого режиму Instituto Penal Talavera бразильського міста Ріо-де-Жанейро, повідомляє Daily Mail.

Вона зізналася, що завжди мріяла стати моделлю, але мама їй не дозволяла. Вероніка була засуджена на 15 років в'язниці за вбивство. Під час судового процесу да Паіва отримала від журналістів прізвисько "фатальна блондинка".

Daily Mail

Новоявлена королева краси збирається зробити кар'єру у модельному бізнесі після виходу із в'язниці.

Daily Mail

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