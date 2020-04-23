Зачіски літа 2020: топ-5 оригінальних варіантів укладок на кожен день

Літній сезон – це відмінний період для експериментів із зачісками, адже не потрібно носити теплі шапки та капюшони.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 простих укладок на літо 2020 року, які підійдуть на кожен день.

Браш

Укладка за допомогою браш-гребінця виглядає природно, але при цьому ефектно. Варто зазначити, що це відмінний варіант для дівчат, які люблять об'ємні зачіски.

Фото: womanel.com

Так, цей вид укладки створюється за допомогою великого круглого гребінця і фену. Розділіть чисте вологе волосся на дві половини – верхню і нижню. Накручуйте пасма по черзі на гребінець всередину і висушуйте феном. Потім зафіксуйте отриманий об`єм лаком для волосся сильної фіксації.

Фото: moimvolosam.ru

Низький хвіст

Ще один тренд літа 2020 року, який допоможе прибрати волосся від обличчя в спекотні дні й при цьому виглядати стильно – це низький хвіст. Зазначимо, що його можна прикрасити аксесуарами, наприклад, хусткою.

Фото: marieclaire.ua

Низький пучок

Низький пучок – актуальна зачіска, яка підійде на будь-який випадок. При її створенні важливо зберігати гладкість локонів, а також використовувати фіксуючі засоби.

Фото: tv.ua

Легкі хвилі

Одним з головних трендів літа 2020 року стане укладка за типом природних локонів. Вона підійде власницям довгого та середнього волосся і зробить образ ніжним та романтичним.

Фото: pricheski-s-video.ru

Аксесуари

Аксесуари для волосся допоможуть урізноманітнити та освіжити будь-яку базову зачіску. Варто зазначити, що одним з найбільш трендових прикрас є хустка, а також бандани. Крім того, можна додати цікаві шпильки.

Фото: ivona.bigmir.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в моду повернулася найсексуальніша зачіска з 2000-х – це укладка з ефектом мокрого волосся.