Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

2.6т Читати матеріал російською

Стрижка каскад — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Так, вона ідеально підходить як на довге і середнє волосся, так і на коротке.

Крім того, таку зачіску можна собі дозволити в будь-якому віці, оскільки каскад має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.

Класична стрижка каскад

Класичний каскад підходить для щоденного образу. Така стрижка буде виглядати стильно й екстравагантно. Зазначимо, що незаперечною перевагою класичного каскаду є його невибагливість до догляду.

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: womans.ws

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: volosomanjaki.com

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: womans.ws

Новини
Модний манікюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Стрижка каскад з чубком

Стрижка каскад з чубком виглядає дуже стильно і вишукано. Ця модель по праву може вважатися універсальною, яка підходить практично будь-якому типу обличчя і зовнішності.

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: womans.ws

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: womanadvice.ru

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: avrorra.com

Рваний каскад

Рваний каскад — це ефектна стрижка, яку вибирають упевнені в собі жінки. З такою зачіскою вони завжди будуть в центрі уваги.

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: hair-moda.com

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: volosomanjaki.com

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: volosomanjaki.com

Асиметричний каскад

Це сучасна та динамічна стрижка, яка допомагає виглядати дуже стильно. Зазначимо, що на відміну від класичного варіанта, асиметричний каскад потребує ретельного укладання.

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: tvoilokony.ru

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: tvoilokony.ru

Структурований каскад

Структурований каскад складається з декількох рівнів. Така стрижка підходить жінкам, які не люблять одноманітність і намагаються виділитися з натовпу.

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: pix-feed.com

Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Фото: www.modnapricha.info

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді у 2019 році.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...