Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Стрижка каскад — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Так, вона ідеально підходить як на довге і середнє волосся, так і на коротке.

Крім того, таку зачіску можна собі дозволити в будь-якому віці, оскільки каскад має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.

Класична стрижка каскад

Класичний каскад підходить для щоденного образу. Така стрижка буде виглядати стильно й екстравагантно. Зазначимо, що незаперечною перевагою класичного каскаду є його невибагливість до догляду.

Фото: womans.ws

Фото: volosomanjaki.com

Фото: womans.ws

Стрижка каскад з чубком

Стрижка каскад з чубком виглядає дуже стильно і вишукано. Ця модель по праву може вважатися універсальною, яка підходить практично будь-якому типу обличчя і зовнішності.

Фото: womans.ws

Фото: womanadvice.ru

Фото: avrorra.com

Рваний каскад

Рваний каскад — це ефектна стрижка, яку вибирають упевнені в собі жінки. З такою зачіскою вони завжди будуть в центрі уваги.

Фото: hair-moda.com

Фото: volosomanjaki.com

Фото: volosomanjaki.com

Асиметричний каскад

Це сучасна та динамічна стрижка, яка допомагає виглядати дуже стильно. Зазначимо, що на відміну від класичного варіанта, асиметричний каскад потребує ретельного укладання.

Фото: tvoilokony.ru

Фото: tvoilokony.ru

Структурований каскад

Структурований каскад складається з декількох рівнів. Така стрижка підходить жінкам, які не люблять одноманітність і намагаються виділитися з натовпу.

Фото: pix-feed.com

Фото: www.modnapricha.info

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