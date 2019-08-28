Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

Стрижка каскад — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Так, вона ідеально підходить як на довге і середнє волосся, так і на коротке.
Крім того, таку зачіску можна собі дозволити в будь-якому віці, оскільки каскад має багато варіантів виконання. OBOZREVATEL підготував топ-5 найкращих прикладів.
Класична стрижка каскад
Класичний каскад підходить для щоденного образу. Така стрижка буде виглядати стильно й екстравагантно. Зазначимо, що незаперечною перевагою класичного каскаду є його невибагливість до догляду.
Фото: womans.ws
Фото: volosomanjaki.com
Фото: womans.ws
Стрижка каскад з чубком
Стрижка каскад з чубком виглядає дуже стильно і вишукано. Ця модель по праву може вважатися універсальною, яка підходить практично будь-якому типу обличчя і зовнішності.
Фото: womans.ws
Фото: womanadvice.ru
Фото: avrorra.com
Рваний каскад
Рваний каскад — це ефектна стрижка, яку вибирають упевнені в собі жінки. З такою зачіскою вони завжди будуть в центрі уваги.
Фото: hair-moda.com
Фото: volosomanjaki.com
Фото: volosomanjaki.com
Асиметричний каскад
Це сучасна та динамічна стрижка, яка допомагає виглядати дуже стильно. Зазначимо, що на відміну від класичного варіанта, асиметричний каскад потребує ретельного укладання.
Фото: tvoilokony.ru
Фото: tvoilokony.ru
Структурований каскад
Структурований каскад складається з декількох рівнів. Така стрижка підходить жінкам, які не люблять одноманітність і намагаються виділитися з натовпу.
Фото: pix-feed.com
Фото: www.modnapricha.info
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