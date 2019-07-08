Забула про білизну: Меланія Трамп блиснула грудьми на військовому параді

Дружина американського президента Дональда Трампа Меланія з'явилася на святковому параді на честь Дня незалежності США у вбранні без білизни.

Так, знімки були опубліковані в мережі. Зазначимо, що для виходу у світ перша леді обрала білу відверту сукню від Caroline Herrera, яка відмінно підкреслила її пишні груди. Бюстгальтер вона вирішила не надягати.

Дональд Трамп і Меланія Трамп

Дональд Трамп і Меланія Трамп

Також Меланія одягнула рожеві лодочки на підборах від Christian Louboutin. Свій образ вона доповнила акуратними локонами і макіяжем в стилі смокі-айс.

Дональд Трамп і Меланія Трамп

Дональд Трамп і Меланія Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли скандальні голі знімки Меланії Трамп.

Так, за часів своєї бурхливої юності вона будувала модельну кар'єру і була відома під дівочим ім'ям Меланія Кнаус, і навіть знялася для чоловічих журналів.

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