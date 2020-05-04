Забудьте про них! Названо топ-4 зачіски, які давно вийшли з моди

Всі дівчата хочуть, щоб їхня зачіска відповідала останнім тенденціям. Адже вона формує закінчений образ та підкреслює індивідуальність. Але іноді, самі того не розуміючи, вони продовжують робити укладки, які тільки псують образ.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися про топ-4 зачіски, які більше не в моді у 2020 році. Від них варто відмовитися.

Грецькі коси

Фото: photo-hair.ru

Ще кілька років тому це була головна модна новинка в індустрії краси, але зараз таке плетіння вже практично не використовується. Замість того, щоб заплітати все волосся в косу, досить зібрати волосся біля скроні.

Пучок

Фото: aloha-plus.ru

Збирати волосся в пучок стало модним років п'ять тому. Для цих цілей в кожному магазині пропонувалися спеціальні шпильки та гумки, що полегшують завдання. Однак зараз така укладка абсолютно вийшла з моди.

Зачіска с начосом

Фото: eva.ru

Зачіска з начосом біля коріння у 2000-х була дуже популярною. Однак зараз її роблять тільки на модних показах. У повсякденному житті модні експерти не радять робити начос. Адже він дуже псує волосся, а також робить образ неприродним та вульгарним.

Тугі локони

Фото: i.pinimg.com

Чітко розділені локони, ніби ви тільки що зняли бігуді, виглядають старомодно. А ось легкі хвилі зроблять риси обличчя м'якше і будуть виглядати набагато жіночніше.

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-4 простих зачіски, які допоможуть виглядати красиво вдома.

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