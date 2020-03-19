За чим "полювали" радянські жінки: найдефіцитніші речі СРСР

Величезна кількість речей, які зараз можна придбати в кожному торговому центрі за часів СРСР були не доступні багатьом. Колготки, чоботи і навіть джинси - могли бути справжньою розкішшю для радянських жінок.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які речі мешканкам СРСР було практично неможливо дістати і за якими, звичними для сучасного суспільства, засобами вони стояли у величезних чергах.

Американські джинси

Офіційним шляхом дістати американські джинси, мода на які прийшла в СРСР в 1960-х роках, було неможливо. Радянські виробники пропонували альтернативу - штани з джинсової тканини. Тим, кому такий варіант не підходив доводилося стояти у величезних чергах за польськими та індійськими джинсами.

24СМІ

Французькі парфуми

Першими в СРСР з французької парфумерії з'явилися парфуми Dior Diorissimo, але найбільше радянським жінкам запам'ятався аромат, продажі якого почалися в кінці 70-х, - Climat від Lancôme. Офіційна ціна флакона становила 20 рублів. Дістати ці парфуми було практично нереально, тому жінки користувалися радянською парфумерією.

bigpicture.ru

Декоративна косметика

Дістати французьку пудру або помаду можна було тільки по дипломатичній лінії або у спекулянтів, тому жінкам доводилося користуватися радянськими аналогами, якість яких часом була просто жахливою. Але навіть за олівцями для очей "Косметика" або тональним кремом "Балет" шикувалися величезні черги.

homsk.com

Хутряна шапка

Такий головний убір був на піку популярності після виходу фільму "Іронія долі, або З легким паром!", в якому головна героїня фільму постала перед глядачами в лисячій шапці. На початку 80-х об'єктом мрій радянських жінок стала норкова шапка. За неї доводилося віддавати дві або три середньостатистичні місячні зарплати.

mirtesen.ru

Чоботи-панчохи

У 1970-х в СРСР з'явилися високі облягаючі ногу чоботи з м'якої лакованої тканини. Найзабезпеченішим дівчатам вдавалося дістати оригінальні моделі з Польщі та Югославії, а ось тим, у кого грошей було поменше доводилося шикуватися в черги.

liveinternet.ru

Капронові колготки

Капронові і нейлонові колготки в СРСР з'явилися в 70-х роках і випускала їх Брестська панчішна фабрика в єдиному кольорі - тілесному. Щоб "дістати" панчішний виріб білого або чорного кольору, які були "в тренді", дівчатам доводилося вибілювати їх або ж, навпаки, фарбувати.

gorod.lv

Афганська дублянка

Афганські дублянки прославилися по всьому світу в 1960-і завдяки хіпі. До СРСР мода дійшла до середини 1970-х, і в чергу за пальто з овчини вишикувалися як чоловіки, так і жінки.

kak2z.ru

Годинник "Чайка"

Бренд "Чайка" Углицького годинникового заводу з'явився завдяки першій жінці-космонавту Валентині Терешковій. Такий аксесуар повинен був бути у кожної поважаючої себе радянської жінки. Дістати їх було не дуже складно, але ось коштували вони на той час цілий статок.

skylots.org

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити п'ять культових речей, які любили радянські модниці.

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