З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко виклала фото зі спокусливої фотосесії.

Знімки з'явилися на її сторінці в Instagram. На фото вона позує в максі-халаті з яскравим макіяжем – smoky eyes і помадою винного кольору (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На іншій серії знімків Марченко позувала в червоному светрі від Chanel, демонструючи оголені ноги.

У підписі телеведуча розмірковувала на тему Всесвіту та людської душі.

"Ми володарі незліченного багатства, яке живе всередині кожного тлінного тіла. Правда, хтось стає злим катом або жорстоким тюремником своєї душі, і це сумно. Адже душа – це жива енергетична субстанція, яка розвивається тільки від енергії любові, яку отримує і яку віддає. І якщо буває важко від образ і несправедливості, подивіться на вечірнє небо, і багато "земних дрібниць" здадуться смішними перед величчю його нескінченності, яка ніяк не применшує нас, а навпаки — викликає радість від можливості споглядання небесної краси і дає сили берегти свою безсмертну душу!", – написала Марченко.

У коментарях користувачі відзначили, що вона виглядає чудово. Також користувачі подякували їй за душевний пост.

"Чарівна!", "Оксано, які гарні фото!", "Такое теплое, домашнее, уютное фото" Спасибо за мотивацию, Оксаночка, делиться добром и радостью", "гарна, дякую за поради", "Королева!", – відзначили користувачі.

Instagram/Оксана Марченко

Instagram/Оксана Марченко

Instagram/Оксана Марченко

Instagram/Оксана Марченко

Instagram/Оксана Марченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марченко розбурхала мережу знімком з відпочинку, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі.

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