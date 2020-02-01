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1 лютого • оновлено в 23:04
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З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

2.3т
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Дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко виклала фото зі спокусливої фотосесії.

Знімки з'явилися на її сторінці в Instagram. На фото вона позує в максі-халаті з яскравим макіяжем – smoky eyes і помадою винного кольору (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На іншій серії знімків Марченко позувала в червоному светрі від Chanel, демонструючи оголені ноги.

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

У підписі телеведуча розмірковувала на тему Всесвіту та людської душі.

"Ми володарі незліченного багатства, яке живе всередині кожного тлінного тіла. Правда, хтось стає злим катом або жорстоким тюремником своєї душі, і це сумно. Адже душа – це жива енергетична субстанція, яка розвивається тільки від енергії любові, яку отримує і яку віддає. І якщо буває важко від образ і несправедливості, подивіться на вечірнє небо, і багато "земних дрібниць" здадуться смішними перед величчю його нескінченності, яка ніяк не применшує нас, а навпаки — викликає радість від можливості споглядання небесної краси і дає сили берегти свою безсмертну душу!", – написала Марченко.

У коментарях користувачі відзначили, що вона виглядає чудово. Також користувачі подякували їй за душевний пост.

"Чарівна!", "Оксано, які гарні фото!", "Такое теплое, домашнее, уютное фото" Спасибо за мотивацию, Оксаночка, делиться добром и радостью", "гарна, дякую за поради", "Королева!", – відзначили користувачі.

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Instagram/Оксана Марченко

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Instagram/Оксана Марченко

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Instagram/Оксана Марченко

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Instagram/Оксана Марченко

З яскравою помадою і в халаті: дружина Медведчука знялася у спокусливій фотосесії. Фото

Instagram/Оксана Марченко

Друзья, успехи современной астрономии и космологии позволяют предположить, что часть Вселенной, куда человечество уже заглянуло, является всего лишь маленькой толикой чего-то Непостижимого, Огромного, поистине Великого. "Картинка", которую сегодня наблюдают мощнейшие телескопы мира, это - далёкое прошлое, и многих миров уже не существует, хотя к нам все еще долетает их свет... И это так непостижимо, что проще не задумываться об этом... Но представляете, что человеческая душа ценнее всех сокровищ Вселенной! Мы обладатели несметного богатства, которое живёт внутри каждого бренного тела. Правда, кто-то становится злым палачом или жестоким тюремщиком своей души, и это грустно. Ведь душа - это живая энергетическая субстанция, развивающаяся только от энергии любви, которую получает и которую отдаёт. И если бывает тяжело от обид и несправедливости, посмотрите на вечернее небо, и многие "земные мелочи" покажутся смешными перед величием его бесконечности, которое никак не умаляет нас, а наоборот - вызывает радость от возможности созерцания небесной красоты и дает силы беречь свою бессмертную душу! #оксанамарченко #делитесьдобром

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Дорогие друзья, вот и отшумели праздники, оставив некоторым на бочках лишние килограммчики... поэтому сейчас самое время устроить разгрузочные дни. Одна из причин лишнего веса - переедание на эмоциях, причём самое интересное, что психологи считают, что люди, "заедающие" свои эмоции, просто не разрешают себе их испытывать! Самое важное – быть честным с собой, научиться себе говорить: "мне стыдно...", "я злюсь...", "мне одиноко…" Это первый шаг к гармонии – Честность. Это сразу же снимает напряжение и стресс. Вы смогли признаться себе в том, что не хотите показывать другим! Победа! Второе – это стрессовые ситуации или неприятные события. Мало ли что сегодня случилось! Когда кушаете, вспомните что-то очень хорошее, чудесное, что есть у вас или что будет! В конце концов через месяц вы не припомните сегодняшнее "огорчение"... Третье… следует перестать делить еду на "хорошую" или "плохую" – это избавит от чувства вины... Скажите себе просто, что сейчас я это "пирожное, хлеб, мороженое, конфетку" не хочу. Просто не хочу, потом как-нибудь. Еще одна важная вещь: старайтесь не оставаться в одиночестве! Когда я была студенткой и на кафе совсем не было денег, я встречалась со своими подружками в парке, мы топали километры за километрами, обсуждая наши секретики, и не замечали, как тратили сотни килокалорий!!! Кто-то спросит, зачем эти разговоры о похудении в современном мире, где все мы разные и прекрасные? Ответ очень прост: когда мы довольны собой, мы находим свои половинки, друзей, коллег – именно тех, с которыми мы будем счастливыми, и не будем довольствоваться теми, кто будет с нами из-за жалости... Ну, и главное, на мой взгляд: заполняйте свою жизнь красотой. Психологи говорят, что нехватка красоты может вызвать болезнь. "Люди, эстетически чувствительные, испытывают в "уродливом" окружении депрессию и дискомфорт... жизнь в скверном окружении - это патогенный фактор…" Что ж, пусть в ваше сердце и желудок попадает только "красивое", и не уродуйте себя грязью слов и предательствами поступков... Результат увидите незамедлительно! Вы будете стройнее, красивее и счастливее с каждым днем! #оксанамарченко #делитесьдобром #зож

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марченко розбурхала мережу знімком з відпочинку, на якому позує в купальнику і крислатому капелюсі.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Оксана Марченко
Місце
Україна
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Коментарі
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Цікаво
1
Сумно
8
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Cachko Elena
Cachko Elena
Старушке скучно дома, уже не знает, как о себя заявить и что показать.Да уже разденься догола...
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