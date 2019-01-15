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''З великими грудьми'': Астаф'єва похвалилася пружними формами в білизні

2.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими знімками в спідній білизні.

Відповідні фото вона опублікувала в своєму Instagram, прорекламувавши лінійку голландського бренду преміум-класу.

"Цей пост я присвячую дівчатам з великими грудьми, які, як і я колись, знаходяться в пошуку своєї комфортної / вишуканої / якісної...... цей список можна продовжувати довго – білизни", – підписала Астаф'єва під знімком.

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Шанувальники подякували за пораду, а також вкотре висловили їй свою любов.

"Просто нереально красива", "Ти просто ідеал", "Ви худенька і красива", – написали захоплені користувачі.

@marliesdekkersofficial - голландський бренд нижньої білизни преміум-класу (www.marliesdekkers.com). У 2018 році бренд відсвяткував своє 25-річчя, а в Україні колекції marlies | dekkers офіційно представлені з грудня 2017 го року. в мережі @ chantalstore.com.ua і в інтернет магазині - www.chantal-store.com.ua Арт-колекції нижньої білизни і купальників #marliesdekkers просякнуті духом сучасного фемінізму. Як зізнається креатор бренду - Марліз Деккерс, все її творчість як дизайнера і художниці нижньої білизни - данина захоплення Жінками. Марліз - засновниця і популяризатор тренда #innerwearbecomesouterwear outerwear, який пропонує по-новому поглянути на себе і захопитися своєю силою, потенціалу та амбіцій. Фантазійні конструкції нижньої білизни marlies | dekkers не тільки підкреслюють красу тіла, але і завдяки ефектним елементам переконують володарку в її свободі вибору, право демонструвати жіночність і пишатися собою. Разом з роботою над колекціями бренду marlies | dekkers, Марліз видає мотиваційні книги, які надихають жінок встановлювати і досягати мети!

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Цей пост я присвячую дівчатам з великими грудьми, які як і я колись, знаходяться в пошуку свого комфортного / вишуканого / якісного ...... цей список можна продовжувати довго))) білизни. Я знайшла його для нас !!! Знайомтеся - @marliesdekkersofficial - офіційна міжнародна сторінка @marliesdekkersukraine - українська сторінка бренду @ chantalstore.com.ua - інтернет-магазин, де можна купити прямо зараз! #marliesdekkers #marliesdekkersukraine #chantalstore #chantalstorecomua

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Найважливіші характеристики і Очікування: - комфорт - правильна форма - якісний матеріал - широкі бретелі - правильно виконана виворіт і внутрішні шви - здорове співвідношення ціни / якості - збереження натурального розміру грудей (так, є і такі дівчата зараз, кому досить четвертого рідного розміру) )) @marliesdekkersofficial - стовідсоткове відповідність всім моїм вимогам)

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

''З великими грудьми'': Астаф'єва похвалилася пружними формами в білизні
''З великими грудьми'': Астаф'єва похвалилася пружними формами в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва показала знімок, на якому зображена повністю голою, що викликало дикий захват у мережі.

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Особа
Даша Астаф'єва
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