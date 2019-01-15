''З великими грудьми'': Астаф'єва похвалилася пружними формами в білизні

Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими знімками в спідній білизні.

Відповідні фото вона опублікувала в своєму Instagram, прорекламувавши лінійку голландського бренду преміум-класу.

"Цей пост я присвячую дівчатам з великими грудьми, які, як і я колись, знаходяться в пошуку своєї комфортної / вишуканої / якісної...... цей список можна продовжувати довго – білизни", – підписала Астаф'єва під знімком.

Шанувальники подякували за пораду, а також вкотре висловили їй свою любов.

"Просто нереально красива", "Ти просто ідеал", "Ви худенька і красива", – написали захоплені користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва показала знімок, на якому зображена повністю голою, що викликало дикий захват у мережі.

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