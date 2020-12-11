Яку зачіску зробити на Новий рік: топ-5 стильних ідей

Зустріти Новий рік 2021 у великій і галасливій компанії навряд чи вдасться, але ідеальна зачіска допоможе налаштуватися на хвилю свята.

Незалежно від того, де ви збираєтеся відзначати головне свято зими, потрібно подбати про зовнішній вигляд. Продуманий новорічний образ із шикарною укладкою не тільки поліпшить настрій, а й стане запорукою вдалих фото. OBOZREVATEL зібрав наймодніші рішення для святкових зачісок, які можна зробити самостійно навіть у домашніх умовах.

Легкі хвилі

Така зачіска підійде до будь-якої сукні або спортивного луку, додасть романтичності і недбалості образу. Щоб зробити недбалі хвилі, як у Хейлі Бібер, варто лише накрутити волосся будь-яким зручним способом, а після розчесати пальцями. Зачіску з хвилями буде стильно прикрасити великими шпильками або стразами.

Недбалі хвилі на Новий рік 2021 на прикладі Хейлі Бібер. Instagram Хейлі Бібер

Укладені хвилями волосся Хейлі Бібер. Instagram Хейлі Бібер

Кудрі

Щоб зробити такі кучерики, як у Бейонсе, потрібно докласти вже більше зусиль і попрацювати плойкою. Однак, якщо у вас немає зайвого часу, то можна схитрувати: просто заплетіть на ніч або рано вранці 31 грудня декілька колосків, змочіть водою і чекайте вечора. Розплітати коси бажано безпосередньо перед початком святкування.

Кудрі. Instagram Бейонсе

Шпильки і стрази на волоссі. Instagram White Rose Collective

Хвіст

Найуніверсальніший варіант для будь-якого новорічного образу. Щоб отримати такий результат, як на фото, випряміть заздалегідь волосся. За бажанням, частину волосся в хвості можна накрутити на плойку, а біля скронь прикрасити незвичайними шпильками.

Кінський хвіст . Instagram Makeup Artist Patrick Ta

Кінський хвіст з плетінням. Instagram Hairstylis Justine Marjan

Ідея зачіски хвіст на Новий рік. Instagram Віоли Пяк

Пучок

Така зачіска ідеально доповнить строгий костюм або однотонну сукню. Для більш недбалого варіанту використовуйте текстуруючий спрей, а щоб зробити ідеально гладкий пучок "без півників" вам знадобиться гель. Трендовою прикрасою для такої укладки волосся будуть коси або штучні квіти.

Недбалий пучок. Instagram Matilda Djerf

Акуратний пучок моделі Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Instagram Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Прикрашений квітами пучок. Instagram White Rose Collective

Прикрашений косами пучок. Instagram Hairdresser Marina Roy Art

З пасмами спереду

Це стильне рішення подовжить обличчя і додасть зухвалих ноток у ваш look. Варто лише випустити з зачіски, будь то пучок або кінський хвіст, два пасма спереду. Таке стильне рішення демонструє на своєму прикладі британська співачка Дуа Ліпа.

Пучок з пасмами спереду на прикладі Дуа Ліпи. Instagram Дуа Липи

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі заборонені кольори, в які не можна наряджати ялинку на Новий рік 2021. У декорі будинку бажано віддати перевагу світлим тонам і мінімалізму.