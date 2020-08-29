Яку зачіску зробити на 1 вересня: найкращі ідеї з фото

Анна Паскевич Краса 02:12, 30.08.2020

В очікуванні 1 вересня кожній школярці варто подумати про те, як укласти волосся на урочисту лінійку.

Напередодні Дня знань OBOZREVATEL публікує найкращі варіанти шкільних зачісок.

Зачіски на 1 вересня на довге волосся

Такі зачіски підійдуть як для найменших школярок, так і для старшокласниць.

Зачіска на 1 вересня на довге волосся
Фото: jamadvice.com.ua
Гарна зачіска на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua
Зачіски на 1 вересня з хвостами
Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска на 1 вересня: два хвости
Фото: jamadvice.com.ua
Косичка на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска з хвостами і косами на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua
Бант з волосся
Фото: jamadvice.com.ua

Зачіски на 1 вересня на середнє волосся

Гарно укласти волосся середньої довжини на 1 вересня можна, зробивши зачіску з хвостом, скрутивши джгут або, наприклад, зібравши локони назад.

Зачіска на середнє волосся на 1 вересня
Фото: kleo.ru
Косичка навколо голови на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua
Коси на середнє волосся
Фото: jamadvice.com.ua
Гарний хвіст на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua

Зачіски з бантами

Саме зачіски з бантами асоціюються зі школою та 1 вересня. Такі зачіски можна робити як на довге, так і на середнє за довжиною волосся.

Зачіска з бантиками на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua
Красива зачіска з бантом на лінійку
Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска з бантиками на довге волосся
Фото: jamadvice.com.ua
Гарна зачіска на 1 вересня на довге волосся з бантом
Фото: jamadvice.com.ua
Нарядний хвіст на 1 вересня
Фото: jamadvice.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня: в МОЗ озвучили правила.

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Lady Краса

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