Яку зачіску зробити на 1 вересня: найкращі ідеї з фото
В очікуванні 1 вересня кожній школярці варто подумати про те, як укласти волосся на урочисту лінійку.
Напередодні Дня знань OBOZREVATEL публікує найкращі варіанти шкільних зачісок.
Зачіски на 1 вересня на довге волосся
Такі зачіски підійдуть як для найменших школярок, так і для старшокласниць.
Зачіски на 1 вересня на середнє волосся
Гарно укласти волосся середньої довжини на 1 вересня можна, зробивши зачіску з хвостом, скрутивши джгут або, наприклад, зібравши локони назад.
Зачіски з бантами
Саме зачіски з бантами асоціюються зі школою та 1 вересня. Такі зачіски можна робити як на довге, так і на середнє за довжиною волосся.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня: в МОЗ озвучили правила.