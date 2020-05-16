Якими були прикраси в СРСР: камені – підробка, приймають за ціною брухту

Прикраси часів СРСР: золоті кільця, сережки, ланцюжки, які багатьом дісталися у спадок від бабусь, насправді не несуть великої цінності в матеріальному плані.

Як більшості радянських жінок вдавалося обзавестися коштовностями, скільки це коштувало і чому їх зараз приймають за ціною брухту, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Типове кільце з "рубіном" виробництва СРСР fetheray.com

З чого робили прикраси в СРСР

Прикраси виробництва СРСР в основному виготовлялися з жовтого золота 583 проби. Часто в них виблискували діаманти з родовищ, відкритих після війни, або здобуті на Уралі смарагди.

Також випускалися експериментальні партії прикрас з топазами, використовувалися бурштин, малахіт, чароїт.

Об'єднання "СоюзКварцСамоцветы", яке працювало при радянському Мінгеології, регулярно відкривало родовища гірського кришталю, цитрину й топазу. Однак в основному коштовності в Радянському Союзі добували попутно з сировиною, за потрібне для оборонної сфери. Більш того, багато з видобутого йшло на експорт.

Золоті сережки з "рубінами" часів СРСР etsy.com

Радянські синтетичні "рубіни": коштували 5 рублів, продавали за 250

Найбільше прикраси виробництва СРСР містять у своєму оздобленні синтетичні копії дорогоцінних каменів. Так, популярні "рубіни", "сапфіри", "олександрити", "турмаліни", які використовувалися в золотих сережках і кільцях, були лише імітацією.

Справа в тому, що в СРСР ці камені не видобувалися, а виробляти підробки з дешевої сировини було набагато простіше, ніж закуповувати натуральні коштовності.

Так, собівартість такого каменю становила 5 рублів, золота – 10 рублів, ще близько 5 рублів йшло на роботу ювеліра. В магазині ж готові вироби продавалися по 250-300 рублів, таким чином, прибуток сягав майже 1000%.

Радянське золоте кільце з "рубіном" livemaster.ru

Прикраси часів СРСР: чому приймають за ціною брухту

Дорого продати бабусине кільце з "рубіном" не вийде: виріб приймають у ломбарді за ціною брухту, а підробка каменю не оцінюється взагалі, оскільки в даний час не знаходить застосування.

Більшість з істинно коштовних прикрас СРСР належать до періоду НЕП, коли приватні ювелірні майстерні виготовляли вироби з природними каменями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото реального життя в СРСР.