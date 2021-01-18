Який зимовий манікюр зробити на короткі нігті: названо трендові дизайни

У будь-яку пору року представниці жіночої статі мають стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, у зимовий сезон можна навіть креативити і зробити незвичайний дизайн.

Але все ж у тренді залишаються і звичні для всіх варіанти. Який зробити зимовий манікюр на короткі нігті – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Манікюр із фольгою

Цьогоріч можна використовувати на нігтях як декор шматочки золотої і сріблястої фольги. Адже ефект металік завжди повертається в моду, але кожен раз – у новому форматі.

Манікюр із фольгою

Зимовий манікюр із фольгою

Манікюр із фольгою на короткі нігті

Який зробити манікюр із фольгою

Витягнутий малюнок

Великі принти і дуже об'ємний декор візуально вкорочують нігтьову пластину. Але на коротких нігтях матиме гарний вигляд зимовий манікюр із витягнутим по вертикалі малюнком.

Витягнутий малюнок на нігтях

Який має вигляд витягнутий малюнок

Зимовий манікюр на короткі нігті

Класика

У тренді залишається популярний яскраво-червоний зимовий манікюр або акуратний френч. Крім того, можна зробити лінію "посмішки" яскраво-синім або ніжно-бузковим кольором.

Класичний червоний манікюр

Яскраво-червоний манікюр на зиму

Який має вигляд зимовий манікюр червоного кольору

Незвичайний зимовий манікюр

Цікавий френч на короткі нігті

Омбре

Омбре на нігтях для зимового манікюру підходить ідеально. Замість звичного горизонтального колірного переходу можна зробити вертикальний або діагональний перехід, щоб підкреслити оригінальність.

Омбре на короткі нігті

Який має вигляд манікюр з омбре

Омбре на нігтях для зимового манікюру

Ефект каменю

Популярним залишається ефект природного каменю на нігтях. Під час створення манікюру в тренді буде імітація каміння холодних відтінків: білого мармуру і граніту, аметисту та гірського кришталю, лазуриту і бірюзи.

Ефект каменю на коротких нігтях

Популярним залишається ефект природного каменю на нігтях

Манікюр із геометричним дизайном

Чим тонше і витонченіше промальовані лінії і візерунки, тим цікавіший вигляд має такий зимовий манікюр. Щодо фону, краще взяти за основу чисті і спокійні відтінки – білий, світло-сірий, чорний, кава з молоком.

Манікюр із геометричним дизайном

Чим тонше і витонченіше промальовані лінії і візерунки, тим цікавіший вигляд такого зимового манікюру

Зимовий манікюр із геометричним дизайном

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