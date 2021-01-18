Який зимовий манікюр зробити на короткі нігті: названо трендові дизайни

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Краса
3,5 т.
Який зимовий манікюр зробити на короткі нігті: названо трендові дизайни

У будь-яку пору року представниці жіночої статі повинні стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, що у зимовий сезон можна навіть креативнити і зробити незвичайний дизайн.

Але все ж у тренді залишаються і звичні для всіх варіанти. Який зробити зимовий манікюр на короткі нігті – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Манікюр з фольгою

  • Цьогоріч можна використовувати на нігтях як декор шматочки золотої і сріблястої фольги. Адже ефект металік завжди повертається в моду, але кожен раз – у новому форматі.

Манікюр з фольгою
Зимовий манікюр з фольгою
Манікюр з фольгою на короткі нігті
Який зробити манікюр з фольгою
Витягнутий малюнок

  • Великі принти і дуже об'ємний декор візуально вкорочують нігтьову пластину. Але на коротких нігтях добре матиме вигляд зимовий манікюр з витягнутим по вертикалі малюнком.

Витягнутий малюнок на нігтях
Який має вигляд витягнутий малюнок
Зимовий манікюр на короткі нігті
Класика

  • У тренді залишається популярний яскраво-червоний зимовий манікюр або акуратний френч. Крім того, можна зробити лінію "посмішки" яскраво-синім або ніжно-бузковим кольором.

Класичний червоний манікюр
Яскраво-червоний манікюр на зиму
Який має вигляд зимовий манікюр червоного кольору
Незвичайний зимовий манікюр
Цікавий френч на короткі нігті
Омбре

  • Омбре на нігтях для зимового манікюру підходить ідеально. Замість звичного горизонтального колірного переходу можна зробити вертикальний або діагональний перехід, щоб підкреслити оригінальність.

Омбре на короткі нігті
Який має вигляд манікюр з омбре
Омбре на нігтях для зимового манікюру
Ефект каменю

  • Популярним залишається ефект природного каменю на нігтях. Під час створення манікюру в тренді буде імітація каміння холодних відтінків: білого мармуру і граніту, аметисту та гірського кришталю, лазуриту і бірюзи.

Ефект каменю на коротких нігтях
Популярним залишається ефект природного каменю на нігтях
Манікюр з геометричним дизайном

  • Чим тонше і витонченіше промальовані лінії і візерунки, тим цікавіше має вигляд такий зимовий манікюр. Щодо фону краще взяти за основу чисті і спокійні відтінки – білий, світло-сірий, чорний, кава з молоком.

Манікюр з геометричним дизайном
Чим тонше і витонченіше промальовані лінії і візерунки, тим цікавіше має вигляд такий зимовий манікюр
Зимовий манікюр з геометричним дизайном

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