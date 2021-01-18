Який зимовий манікюр зробити на короткі нігті: названо трендові дизайни

У будь-яку пору року представниці жіночої статі повинні стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, що у зимовий сезон можна навіть креативнити і зробити незвичайний дизайн.

Але все ж у тренді залишаються і звичні для всіх варіанти. Який зробити зимовий манікюр на короткі нігті – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цьогоріч можна використовувати на нігтях як декор шматочки золотої і сріблястої фольги. Адже ефект металік завжди повертається в моду, але кожен раз – у новому форматі.

Великі принти і дуже об'ємний декор візуально вкорочують нігтьову пластину. Але на коротких нігтях добре матиме вигляд зимовий манікюр з витягнутим по вертикалі малюнком.

У тренді залишається популярний яскраво-червоний зимовий манікюр або акуратний френч. Крім того, можна зробити лінію "посмішки" яскраво-синім або ніжно-бузковим кольором.

Омбре на нігтях для зимового манікюру підходить ідеально. Замість звичного горизонтального колірного переходу можна зробити вертикальний або діагональний перехід, щоб підкреслити оригінальність.

Популярним залишається ефект природного каменю на нігтях. Під час створення манікюру в тренді буде імітація каміння холодних відтінків: білого мармуру і граніту, аметисту та гірського кришталю, лазуриту і бірюзи.

Чим тонше і витонченіше промальовані лінії і візерунки, тим цікавіше має вигляд такий зимовий манікюр. Щодо фону краще взяти за основу чисті і спокійні відтінки – білий, світло-сірий, чорний, кава з молоком.

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