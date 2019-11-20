Глітер, втирка і хижий принт: який педикюр в моді взимку 2019-2020

Гарний педикюр — це не менш важлива складова ефектного образу дівчини, ніж манікюр. І не важливо, яка пору року на вулиці, ваші ніжки завжди повинні бути доглянутими.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового педикюру на зиму 2019-2020.

Педикюр з втиркою

Якщо говорити про найпопулярніший варіант педикюру, то на перше місце взимку 2019-2020 можна поставити дизайн з втиркою. Ви можете зробити акцент в такому педикюрі на великий палець ноги, а решта покрити відповідним відтінком в тон. Або ж покрити втиркою всі пальці.

Фото: ladynails.ru

Фото: instagram / vakula_nails

Фото: women-tusovka.ru

Педикюр з глітером

Безумовно, в моді буде і педикюр з глітером. Він підійде як для свята, так і для повсякденного носіння. Також за допомогою глітера можна виконувати різноманітні візерунки на нігтях.

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Фото: ladynails.ru

Однотонний матовий педикюр

У зимовому сезоні популярним буде й однотонний матовий педикюр. Особливу увагу варто звернути на нюдові відтінки — вони підлаштовуються під колір шкіри. А значить, такий варіант педикюру підійде під будь-який образ.

Фото: ivynbee.com

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Класичний френч

Класика завжди залишається на піку популярності, тому такий універсальний варіант педикюру, як френч, не втратить своєї актуальності й взимку 2019-2020. Зазначимо, що ви можете зробити звичний нюдовий френч з білим кінчиком нігтика, розбавивши його зимовими візерунками.

Фото: nail-trend.ru

Фото: mirpozitiva.ru

Фото: wlooks.ru

Педикюр з хижим дизайном

Особливою популярністю взимку буде користуватися дизайн педикюру з хижим малюнком на нігтиках. Серед новомодних з`явиться зміїний візерунок, принт "зебра". Також не втратить актуальності й леопардове забарвлення.

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Фото: ledysoveti.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.

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