Глітер, втирка і хижий принт: який педикюр в моді взимку 2019-2020

Гарний педикюр — це не менш важлива складова ефектного образу дівчини, ніж манікюр. І не важливо, яка пору року на вулиці, ваші ніжки завжди повинні бути доглянутими.
OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового педикюру на зиму 2019-2020.
Педикюр з втиркою
Якщо говорити про найпопулярніший варіант педикюру, то на перше місце взимку 2019-2020 можна поставити дизайн з втиркою. Ви можете зробити акцент в такому педикюрі на великий палець ноги, а решта покрити відповідним відтінком в тон. Або ж покрити втиркою всі пальці.
Фото: ladynails.ru
Фото: instagram / vakula_nails
Фото: women-tusovka.ru
Педикюр з глітером
Безумовно, в моді буде і педикюр з глітером. Він підійде як для свята, так і для повсякденного носіння. Також за допомогою глітера можна виконувати різноманітні візерунки на нігтях.
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Фото: ladynails.ru
Однотонний матовий педикюр
У зимовому сезоні популярним буде й однотонний матовий педикюр. Особливу увагу варто звернути на нюдові відтінки — вони підлаштовуються під колір шкіри. А значить, такий варіант педикюру підійде під будь-який образ.
Фото: ivynbee.com
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Класичний френч
Класика завжди залишається на піку популярності, тому такий універсальний варіант педикюру, як френч, не втратить своєї актуальності й взимку 2019-2020. Зазначимо, що ви можете зробити звичний нюдовий френч з білим кінчиком нігтика, розбавивши його зимовими візерунками.
Фото: nail-trend.ru
Фото: mirpozitiva.ru
Фото: wlooks.ru
Педикюр з хижим дизайном
Особливою популярністю взимку буде користуватися дизайн педикюру з хижим малюнком на нігтиках. Серед новомодних з`явиться зміїний візерунок, принт "зебра". Також не втратить актуальності й леопардове забарвлення.
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Фото: ledysoveti.ru
Раніше OBOZREVATEL підготував добірку прикладів трендового манікюру на зиму 2019-2020.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!