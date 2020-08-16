Який манікюр зробити у відпустку: 10 найяскравіших ідей

Анна Паскевич Краса 04:12, 16.08.2020

Роблячи манікюр перед відпусткою, можна сміливо використовувати яскраві літні палітри. Це можуть бути малюнки моря, піску, пальм, різнокольоровий френч, манікюр, виконаний в блакитних і синіх тонах, трендовий геометричний дизайн.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL зібрав найсвіжіші ідеї для манікюру.

Фісташковий манікюр у відпустку
mykaleidoscope.ru
Блакитний абстрактний манікюр
peaccibrand / Instagram
Фісташковий манікюр на літо 2020
манікюр
Яскравий манікюр на літо
fasingur.info
Блакитний манікюр 2020
nailsprincess.roma / Instagram
Синій манікюр з пальмами у відпустку
fasingur.info
Яскравий літній манікюр 2020
fasingur.info
Різнокольоровий французький манікюр 2020
imarninails / Instagram
Манікюр з пальмами на літо
nashemisto.dp.ua
Ідеї для манікюр у відпустку
Instagram / silviavidinova
Морський манікюр 2020
Instagram / d_beautyartist

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд ув манікюрі на літо 2020.

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