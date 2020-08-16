Який манікюр зробити у відпустку: 10 найяскравіших ідей

Для манікюру у відпустку можна сміливо використовувати яскраві кольори. Фото: @nailsprincess.roma / mykaleidoscope.ru

Роблячи манікюр перед відпусткою, можна сміливо використовувати яскраві літні палітри. Це можуть бути малюнки моря, піску, пальм, різнокольоровий френч, манікюр, виконаний в блакитних і синіх тонах, трендовий геометричний дизайн.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL зібрав найсвіжіші ідеї для манікюру.

Фісташковий манікюр у відпустку mykaleidoscope.ru

Блакитний абстрактний манікюр peaccibrand / Instagram

Фісташковий манікюр на літо 2020 манікюр

Яскравий манікюр на літо fasingur.info

Блакитний манікюр 2020 nailsprincess.roma / Instagram

Синій манікюр з пальмами у відпустку fasingur.info

Яскравий літній манікюр 2020 fasingur.info

Різнокольоровий французький манікюр 2020 imarninails / Instagram

Манікюр з пальмами на літо nashemisto.dp.ua

Ідеї для манікюр у відпустку Instagram / silviavidinova

Морський манікюр 2020 Instagram / d_beautyartist

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд ув манікюрі на літо 2020.

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