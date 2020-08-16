Який манікюр зробити у відпустку: 10 найяскравіших ідей

Для манікюру у відпустку можна сміливо використовувати яскраві кольори. Фото: @nailsprincess.roma / mykaleidoscope.ru
Роблячи манікюр перед відпусткою, можна сміливо використовувати яскраві літні палітри. Це можуть бути малюнки моря, піску, пальм, різнокольоровий френч, манікюр, виконаний в блакитних і синіх тонах, трендовий геометричний дизайн.
Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL зібрав найсвіжіші ідеї для манікюру.
Фісташковий манікюр у відпустку mykaleidoscope.ru
Блакитний абстрактний манікюр peaccibrand / Instagram
Фісташковий манікюр на літо 2020 манікюр
Яскравий манікюр на літо fasingur.info
Блакитний манікюр 2020 nailsprincess.roma / Instagram
Синій манікюр з пальмами у відпустку fasingur.info
Яскравий літній манікюр 2020 fasingur.info
Різнокольоровий французький манікюр 2020 imarninails / Instagram
Манікюр з пальмами на літо nashemisto.dp.ua
Ідеї для манікюр у відпустку Instagram / silviavidinova
Морський манікюр 2020 Instagram / d_beautyartist
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено головний тренд ув манікюрі на літо 2020.
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