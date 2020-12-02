Який манікюр зробити на Новий рік 2021: цікаві ідеї

Перед Новим роком 2021 потрібно встигнути зробити святковий манікюр, так як місць у майстрів стає з кожним днем все менше.

Є безліч креативних ідей і про найцікавіші варіанти – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Санта-Клаус або олені

Цього року забавно і одночасно красиво виглядатиме манікюр з Санта-Клаусом або оленями. Ви можете обрати будь-який вподобаний варіант і точно залишитеся задоволеними.

Манікюр на Новий рік 2021 info-design-nail.ru

Манікюр на Новий рік 2021 new lady day

Новорічні прикраси та ялинки

Цієї зими у багатьох новорічний настрій з'явився набагато раніше свята, але, щоб підняти його ще більше – необхідно розбавити своє життя яскравим манікюром. Так, ви можете додати такі малюнки як ошатні ялинки або новорічні прикраси.

Манікюр на Новий рік 2021 nails-zone.ru

Манікюр на Новий рік 2021 moi-manikur.ru

Рік Білого Металевого Бика – рік змін

Так, в наступаючий 2021 рік ви можете сміливо увійти з манікюром, якому додасте анімалістичний візерунок. Це буде виглядати дуже стильно та красиво.

Манікюр на Новий рік 2021 Pix-feed

Манікюр на Новий рік 2021 проспект Медіа

Ефект "кришталева кішка"

На сьогоднішній день в тренді залишається манікюр, який роблять за допомогою спеціального магніту, що створює блискучий ефект під назвою "кришталева кішка".

Манікюр на Новий рік 2021 WildBerries.kg

Манікюр на Новий рік 2021 Makeup.ru

"Сніжний" манікюр

Якщо за вікном погана погода і зовсім немає снігу, то новорічний настрій зможе підняти новий манікюр з дизайном у вигляді сніжинок.

Манікюр на Новий рік 2021 bestmanikyur.ru

Манікюр на Новий рік 2021 bestmanikyur.ru

Стандартний френч

Любительки френча можуть розбавити класичний манікюр прозорими кінчиками на нігтях. Це буде виглядати дуже ніжно.

Манікюр на Новий рік 2021 Pix-feed

Манікюр на Новий рік 2021 kleo.ru

У стилі мінімалізм

Якщо ви не любите яскравий манікюр з малюнками, то на Новий рік 2021 можна зробити мінімалістичний дизайн, наприклад, з блискітками.

Манікюр на Новий рік 2021 Pix-feed

Манікюр на Новий рік 2021 Makeup.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро Новий рік і в це свято кожна дівчина хоче виглядати надзвичайно. Окрім наряду, зачіски та аксесуарів необхідно також підібрати макіяж.