Який манікюр не варто робити у 2021 році: названо найголовніші помилки в дизайні

Софія Ковнір Краса 04:00, 6.01.2021

У 2021 році чимало модних тенденцій змінюються не тільки в одязі та макіяжі, але й у манікюрі. Зокрема, деякі дизайни втрачають свою унікальність і зроблять ваші руки тільки гіршими.

Тому, щоб ваш манікюр тішив око не тільки вам, а й людям навколо, не потрібно припускатися кількох помилок під час вибору дизайну. Детальніше про антитренди цього року пише tochka.net

Манікюр із COVID-19

  • У 2020 році через пандемію коронавірусу ця тема поширилася всюди. Їй присвячували окремі рубрики, тату і навіть роботи нейл-арт майстрів. Тому в 2021 році дуже сподіваємося, що такі дизайни залишаться тільки спогадами.

Манікюр із COVID-19
www.pinterest.ru

Великі стрази

  • Нейл-арт із великими стразами фахівці давно почали відносити до антитрендів. У 2021 році майстри манікюру пропонують використовувати великі блискітки і гліттер.

Великі стрази
magazinalsu.ru

Манікюр із втиранням

  • Ці блискучі покриття давно втратили свій шарм і оригінальність, тож у 2021 році краще обійтися без втирання на нігтях.

Манікюр із втиранням
Мій секрет

Класичний френч

  • Якщо хочете, щоб у 2021 році френч був актуальним, то зробіть його більш неординарним. Косі лінії, різнокольорові деталі й асиметрія вітаються, але класичний французький манікюр не для нового року.

Класичний френч
Pix-feed

Неоновий манікюр

  • Краще не допускати неонові кольори у своє життя, а обмежитися можна більш нейтральною колірною палітрою.

Неоновий манікюр
ProstoNail

Геометрія в стилі бохо

  • Бохо-шик досить сумнівний у повсякденному житті. Геометричні візерунки можуть органічно вписатися в розуміння модного манікюру, але тільки в тому разі, якщо вони будуть досить легкі і не дуже складні.

Геометрія в стилі бохо
Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в тренді залишається безліч популярних варіантів зачісок і макіяжів, але деякі з них з'явилися відносно нещодавно і є унікальними.

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